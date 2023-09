Ancora una fiaccolata votiva per le vie di Monza: tutte le strade chiuse al traffico

Sabato 30 settembre lungo alcune vie di Monza passeranno i tedofori e i loro team. Anche la città di Tedolinda, infatti, è inserita nel percorso della fiaccolata votiva organizzata dalla parrocchia di San Giovanni Battista di Cernusco Lombardone (Lecco).

Dalle 18.15 alle 19.45 sarà vietata la circolazione lungo le vie: della Taccona (provenienza dal territorio del comune di Muggiò), viale Lombardia, viale Cesare Battisti, viale Regina Margherita, via Boccaccio, via Cantore, via Lecco sino al confine con il comune di Villasanta. È vietata la circolazione per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti, con esclusione dei mezzi autorizzati a seguire la fiaccolata e dei mezzi di pronto intervento e soccorso.