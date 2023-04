A Monza fa ancora troppo freddo: ecco fino a quando si possono accendere i riscaldamenti

A Monza sarà possibile tenere i caloriferi accesi ancora qualche giorno, fino a martedì 11 aprile. A disporlo è una ordinanza a firma del sindaco Paolo Pilotto che autorizza la prosecuzione dell’accensione dei riscaldamenti rispetto a quanto previsto dal DM n°383 del 06/10/2022 che consentiva tale possibilità solo fino al 7 aprile.

L’ordinanza

Il provvedimento prevede di posticipare l’accensione degli impianti termici per tutte le abitazioni ad uso privato, uffici e attività commerciali. Il limite massimo previsto per il riscaldamento di questa tipologia di stabili è di 19 gradi per un massimo di 13 ore giornaliere; per le attività industriali, invece, il limite massimo è di 17 gradi. Per gli edifici pubblici la temperatura massima consentita è di 19 gradi.

L’ordinanza non si applica agli ospedali, alle cliniche, alle case di cura per minori o anziani e alle strutture protette. Sono esenti, inoltre, le scuole materne e gli asili nido, le piscine e le saune. La decisione si è resa necessaria a fronte delle temperature registrate nei ultimi giorni che si confermano al di sotto della media stagionale e delle previsioni meteo che indicano analoghe ipotesi anche per le prossime ore.