Cessate il fuoco: Monza si ferma con un flash mob per dire basta alle guerre (ma non solo)

Monza scende in piazza per dire stop alla guerra e lo fa con un flash mob in centro. Appuntamento sabato 3 febbraio alle 11 in piazza Trento e Trieste dove un gruppo di monzesi ha organizzato un flash mob in piazza Trento e Trieste per chiedere il “Cessate il Fuoco”. Stop alla guerra che sta mietendo migliaia di vittime (soprattutto tantissimi bambini e civili) non solo in Palestina, ma anche in Ucraina, Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Siria, Yemen. La manifestazione raccoglie ed estende l’invito della rete #donneincamminoperlapace, che ha già manifestato sabato 27 gennaio con un flash mob in più di 150 Comuni italiani, per chiedere il Cessate il Fuoco e la fine di ogni violenza e genocidio.

Sempre sabato, ma nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17 il centro sociale Foa Boccaccio organizza un presidio a Monza, in largo Mazzini, per sostenere il popolo palestinese. " Anche a Monza il silenzio regna sovrano (e mai come oggi chi tace acconsente!) - si legge sui social del centro sociale - Per questo vogliamo riprendere la lotta sul territorio con un ciclo di iniziative e mobilitazioni in sostegno alla causa palestinese, insieme a lavoratorə, studentə e comunità politiche che vorranno unirsi in questo percorso cittadino, iniziato il 17 gennaio con un’assemblea pubblica al Circolo Zeguina”.