Un flash mob per dire basta ai morti sulla strada. E non una strada qualsiasi ma corso Milano, dove ogni giorno passano migliaia di macchine e dove da anni i cittadini attendono la costruzione di una ciclabile.

L'iniziativa, che avrà luogo domani, 25 maggio, è stata organizzata dai giovani di Fridays for future insieme a Fiab Monzaincici e ad alcuni liberi cittadini. "Negli ultimi mesi il numero di persone morte in strada è aumentato drammaticamente - spiegano i referenti - e solo pochi giorni fa anche nella nostra città abbiamo assistito a una tragedia che ci ricorda, ancora una volta, che a Monza non ti puoi muovere in sicurezza, a meno che tu non vada in macchina". La tragedia, è quella legata alla morte del piccolo Andrea nei giorni scorsi in via Buonarroti.

"Dateci spazio"

"Vogliamo una città a misura di persona e a misura di bici - aggiungono ancora gli organizzatori .- vogliamo una città accessibile a tutti. Abbiamo deciso per un flash mob in corso Milano perché è un luogo emblematico della gestione della città: è una strada molto ampia per la quale da molti anni si chiede la costruzione di una ciclabile ma che, a oggi, viene solamente utilizzata dalle auto per essere percorsa o come luogo di sosta selvaggia. Monza non deve più essere la città delle macchine e all'amministrazione chiediamo: dateci spazio!"

Il ritrovo è stato fissato alle 18.30 nei pressi del benzinaio al civico 32 ( di fianco al grattacielo )