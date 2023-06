Niente fuochi per San Giovanni: c'è chi canta vittoria

Per San Giovanni niente spettacolo pirotecnico nel Parco. Una scelta, quella annunciata dall'amministrazione comunale in occasione della presentazione degli eventi estivi, che ha sollevato parecchie polemiche. Anche sui social dove in molti hanno criticato la scelta di abolire lo spettacolo dei fuochi d'artificio che richiamava migliaia di persone da tutta la Lombardia.

Uno spettacolo che già manca da anni a causa dell'emergenza sanitaria e che quest'anno, gli affezionati, speravano venisse organizzato. Ma il sindaco Paolo Pilotto e l'assessore Carlo Abbà lunedì hanno annunciato che quest'anno (e nei prossimi) lo spettacolo pirotecnico nella serata del 24 giugno non ci sarà.

C'è chi è felice: è Barbara Zizza, referente della Leidaa (Lega italiana difesa animali e ambiente), e del Movimento animalista. "Finalmente dopo anni di richieste c'è chi ha accolto la nostra richiesta - spiega a MonzaToday -. Non siamo contro gli eventi, ma in primis vanno tutelate la flora e la fauna della location dove gli eventi vengono organizzati. I fuochi al Parco di Monza non rispettano l'ambiente e gli animali. Non è certo merito nostro se l'amministrazione ha abbracciato questa decisione. Peraltro non ho mai incontrato l'assessore. Ma lo ringrazio. Quest'anno le tradizioni vengono rispettate, ma si rispetta anche l'ambiente e la natura".

Zizza da anni, in occasione dei fuochi di San Giovanni, chiede alle amministrazioni comunali che via via si sono succedute di trovare soluzioni alternative per festeggiare il Santo patrono, per esempio con spettacoli di luce. Ma la sua richiesta era sempre rimasta inascoltata, sia dalle amministrazioni di sinistra sia da quelle di destra. Fino a quest'anno. "La difesa degli animali e dell'ambiente non ha colori e non ha partiti - continua -. Quando c'è da criticare lo faccio e spesso con questa amministrazione non ho risparmiato critiche per esempio nella gestione del verde. Ma di fronte a scelte che ritengo positive non ho problemi a ringraziare. Forse non ci si rende conto che un'ora di musica e di spettacolo pirotecnico nel Parco creano un grave danno alla faunma selvatica che lo popola. Oltre all'inquinamento atmosferico. Gli uccelli, in particolare, spaventati dai botti scappano dai nidi lasciando incustodi i loro piccoli. Molti poi non ritornano, altri muoiono di crepacuore oppure confusi perché sbattono contro gli alberi".

Barbara Zizza è molto felice della scelta della giunta Pilotto. "Questo è il primo anno, gli eventi organizzati in piazza per la sera di San Giovanni naturalmente possono poi essere migliorati - conclude -. Ricordo a chi in questi giorni ha fortemente criticato la scelta dell'amministrazione che gli animalisti non sono, come qualcuno ci ha definiti, naziambientalisti o quattro gatti . Siamo in tanti e in tanti da anni non apprezziamo i fuochi e non abbiamo apprezzato la scelta di organizzare il mega concerto di Bruce Springsteen nel Parco. Il Parco è un patrimonio che va tutelato e valorizzato, ma non con questi eventi".