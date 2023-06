Per San Giovanni arrivano i fuochi (ma non quelli pirotecnici)

Monza celebra il suo patrono con i fuochi. Ma non quelli pirotecnici. In occasione della festa di San Giovanni che si celebra oggi, 24 giugno, confermata la presenza dei fuochi. Ma non quelli dello spettacolo pirotenico che fino al giugno 2019 hanno accompagnato le serate del 24 giugno di intere generazioni di monzesi e di brianzoli. Una tradizione che, per forza, era stata interrotta in concomitanza dell'emergenza sanitaria ma che - a pademia ormai conclusa - non verrà comunque ripresa.

Niente spettacolo pirotecnico al Parco di Monza, ma ugualmente fuochi (quelli veri) in centro. Stasera in piazza Roma è previsto il "Fire show Respyro" con un manipolatore di fuoco che darà vita ad uno spettacolo con fiamme danzanti a ritmo di musica. E a seguire giocolieri e sputafuoco tra gag comiche e capacità tecniche di giocoleria e fuoco.

La scelta della giunta Pilotto di abolire i fuochi d'artificio - sia per motivi economici sia per motivi di sensibilità ecologica - è stata accolta positivamente da Enpa e Leidaa. Una scelta, invece, criticata sui social e in consiglio conunale dall'opposizione con Forza Italia che aveva promosso una petizione per riportare lo spettacolo pirotecnico in città.