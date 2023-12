A gennaio il primo sciopero del 2024: a rischio bus, metro e treni

Il 2024 non è ancora arrivato ma sono già in prigramma nuovi scioperi di metro, bus, tram e treni. Sul portale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sono già in elenco diverse proteste programmate dai sindacati. I primi a incrociare le braccia a livello nazionale saranno i lavoratori del comparto aereo, l’8 gennaio 2024. Mercoledì 10 gennaio sarà l’ora del personale della società Autoguidovie in provincia di Pavia: uno stop di 4 ore dalle 11 alle 15, organizzato dal Ost, Fit-Cisl.

2024: il primo sciopero dei mezzi a Milano

Disagi maggiori arriveranno mercoledì 24 gennaio, quando a incrociare le braccia e scioperare saranno i lavoratori del trasporto pubblico locale (tpl) rappresentati da Usb lavoro privato, Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas. Autobus, metro e tram saranno a rischio dunque per 24 ore, anche a Milano. Le fasce orarie garantite saranno pubblicate successivamente dall’azienda Atm.

Lo stesso 24 gennaio si fermeranno anche i dipendenti di Enav rappresentati da Filt Cgil e Uilt Uil, per 4 ore dalle 13 alle 17.

Treni a rischio disagi per fine gennaio 2024

Il 25 gennaio l’agitazione riguarderà il personale degli appalti ferroviari, con rischi quindi per il trasporto ferroviario. Per 24 ore incroceranno le braccia i dipendenti del gruppo Fsi per uno sciopero programmato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl, Fast, Orsa trasporti.