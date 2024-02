Giostre, cibo, bancarelle e auto d'epoca: alle porte di Monza la grande festa

Alle porte di Monza torna nel fine settimana, da venerdì 23 a domenica 25 febbraio, la tradizionale e attesissima festa dell’Ufizi de Cinisell, a Cinisello Balsamo.

L’edizione 2024 – dice una nota del comune, diramata anche da la Città - si svolgerà in contemporanea in varie location della città con appuntamenti per tutti: adulti, famiglie e bambini. Anzitutto ci sarà spazio per il divertimento e la spensieratezza grazie alle giostre che, dalle ore 14 di sabato 24, animeranno l’area delle feste di via De Ponti e l’area in calcestre del Parco Canada di via Copernico.

Il programma del week end prevede anche tra le altre cose le visite teatralizzate in costume d’epoca dei volontari dell’associazione "Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda" a Villa Ghirlanda Silva. Un percorso negli interni dell'antica magione che si affiancherà alle visite ai giardini organizzate dai volontari della Rete dei Giardini Storici.

Sempre via Copernico, domenica 25 febbraio, dalle ore 8 alle ore 22, l’intrattenimento e i colori delle bancarelle di artigiani, hobbisti, alimentari, prodotti tipici e abbigliamento. Saranno oltre un centinaio gli stand presenti che movimenteranno la via. In aggiunta anche animazione di strada ed esposizione di Vespe e Fiat 500 d’epoca.

La mostra fotografica e gli incontri culturali, e la festa con la lotteria

La cultura sarà protagonista dell'evento per la concomitanza con i 20 anni del Mufoco (Museo di fotografia contemporanea) che si ripropone alla città con un nuovo look. Venerdì 23 alle ore 12 in villa Ghirlanda, infatti, ci sarà la presentazione alla stampa alla presenza del sindaco Giacomo Ghilardi, insieme a Davide Rondoni, presidente del museo, alla curatrice Katiuscia Biondi Giacomelli e all’artista Ilaria Turba. Ancora protagonisti, sabato 24 alle ore 17, della presentazione di una mostra e di un libro nella sede di via Frova 10.

Domenica 25 poi, dalle ore 10.30, grande festa e progetto di arte pubblica dedicato alla città e agli amici del Museo con performance musicali ed estrazioni della lotteria.

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per conoscere tutti gli appuntamenti in programma cliccare sul link https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article37848 della pagina del comune di Cinisello Balsamo