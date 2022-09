Il comune che affida alle aziende locali la cura delle fioriere (senza pagare)

Il comune di Giussano ha deciso di affidare ad aziende locali la cura delle fioriere presenti in città. Saranno tre le attività (di cui due con sede a Giussano e una a Carugo, in provincia di Como) a prendersi cura di sette fioriere posizionate in piazza San Giacomo e in via Alberto da Giussano.

L’amministrazione comunale ha accettato la proposta arrivata dagli operatori privati per un accordo di sponsorizzazione che consiste in un progetto di allestimento e successiva manutenzione per la durata di due anni di sette fioriere di proprietà del comune già presenti nel centro storico. L’accordo prevede, a costo zero per le casse pubbliche, la presa in carico delle fioriere, compresa la riqualificazione, la cura e la loro valorizzazione attraverso l’utilizzo di essenze della macchia mediterranea. In cambio, le attività potranno apporre una targa che identificherà il privato che si sta impegnando per la cura del verde.

“Questo è un primo passo che dimostra attenzione al nostro centro storico e risponde anche ad istanze consiliari - dichiarano il sindaco Marco Citterio e l'assessore ai Lavori pubblici Giacomo Crippa -. Dopo le esperienze positive che hanno portato, ad esempio, alla presa in carico da parte dei privati della rotatoria tra Paina e Seregno in via dell’Orcelletto e quella in fase di ultimazione all’ingresso della strada statale 36 da via Prealpi, continua l’alleanza tra pubblico e privato nella valorizzazione del territorio, per una Giussano che sia sempre più bella ed accogliente, in grado di trasformare i suoi spazi di passaggio o di relazione in angoli gradevoli alla vista e capaci di trasmettere il senso di appartenenza verso il nostro territorio”.