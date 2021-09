Gran Premio, green pass, divieti e controlli: cosa c'è da sapere

Per accedere al Gran Premio d’Italia 2021, ci saranno restrizioni e controlli ancor più serrati rispetto agli scorsi anni, per via della situazione pandemica ancora in corso.

Innanzitutto sarà necessario esibire il Green Pass in corso di validità e registrarsi a questo link. Ai cittadini extra EU/Schengen viene richiesto anche il risultato di un test negativo molecolare o antigenico effettuato nelle ultime 48 ore. Sono esenti dal Green Pass i bambini sotto i 12 anni, i soggetti esenti dalla vaccinazione per comprovati motivi di salute e con idonea certificazione medica, e i cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera nell’ambito della sperimentazione Covitar.

Distanziamento, mascherina obbligatoria e norme igieniche per contrastare il Covid restano attive anche durante la gara. Per quanto riguarda la viabilità, ci saranno dei cambiamenti rispetto a particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica.

È vietato introdurre all'interno dell'Autodromo:

Oggetti contundenti o pericolosi

Droghe, sostanze nocive o infiammabili, veleni

Fuochi artificiali, fumogeni, razzi, puntatori laser, trombette da stadio

Bombolette spray in lamiera

Borse e zaini più grandi di 15 litri

Valigie, trolley o bagagli

Lattine, bottiglie di vetro o metallo

Bottiglie di plastica maggiori di 500 ml

Borracce rigide

Alcolici

Power bank

Aste rigide

Ombrelloni

Strumenti musicali

Droni o aerei telecomandati

Tende, sacchi a pelo

Cani con museruola e guinzaglio

Biciclette, monopattini, skateboard

Non è ammesso:

oscurare la vista agli altri spettatori con oggetti

occupare o permanere nelle vie di accesso e uscita

arrampicarsi su balaustre, ringhiere, recinzioni o barriere

fare attività commerciali non preventivamente autorizzate dall'Autodromo

Il personale autorizzato non permetterà di entrare nel circuito, seppure in possesso del biglietto: