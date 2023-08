Quest'anno i piloti incontreranno i loro fan (ma non solo all'interno dei box)

Incontrare i grandi campioni che si sono distinti nel mondo dell'automobilismo è il sogno di tutti i fan e degli appassionati del circuito monzese. E proprio nella pista cittadina sarà possibile realizzare questo sogno. Saranno infatti i piloti di Formula 2 e Formula 3 a salire sul palco della FanZone, lo speciale spazio dedicato ai fan che verrà inaugurato giovedì 31 agosto in occasione della 94esima edizione della Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2023, in programma domenica 3 settembre. L’apertura dell’area, allestita tra il rettifilo opposto a quello dei box e quello dell’anello da Alta Velocità, vedrà appunto la presenza di un palco sul quale i tifosi potranno incontrare i loro campioni, dalle 15.30 alle 16.30. L'inaugurazione della FanZone è fissata per le14, con ingresso libero e accesso esclusivamente da viale Mirabello.

Leclerc e Sainz sul palco sabato mattina

Da venerdì 1 settembre la FanZone darà ampio spazio ai protagonisti della Formula1 con piloti e team principal. Il calendario degli incontri prevede che il giorno dedicato alle prove libere veda alternarsi i piloti Aston Martin (ore 10.45 - 10.55), AlphaTauri (ore 10.55 - 11.05), Williams (ore 11.55 - 12.05) Alfa Romeo (ore 12.05 - 12.15) e McLaren (ore 12.15 - 12.25). Al pomeriggio, dalle 14.40, toccherà ai team principal di Ferrari, McLaren e Aston Martin. Sabato mattina saliranno infine sul palco i piloti Ferrari (ore 10.25 - 10.35), Mercedes (ore 10.35 - 10.45), Red Bull (ore 10.45 - 10.55), Alpine e Haas (ore 10.55 - 11.05).

Da venerdì 1 settembre, dalle 9 alle 19, l’accesso sarà consentito solo a chi possiede un biglietto per i giorni del GP. I cancelli dell’impianto, invece, si apriranno al pubblico a partire dalle ore 7 (alle 7.30 nella giornata di venerdì 1 settembre). L’acquisto dei biglietti è possibile sui siti monzanet.it e ticketone.it