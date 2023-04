Matteo e Omar, i due piloti che a Monza tentano il Guinness World record di "guida al buio"

Un giro di pista in autodromo, completamente al buio, in poco più di tre minuti. Questa l’impresa - da Guinness dei record - che il prossimo 29 aprile si tenterà a Monza. A bordo della vettura durante la Festa dello Sport ci saranno Matteo Ferraglio e Omar Frigerio. Ferraglio è un pilota e fondatore della 478 Rent, una azienda di noleggio a lungo termine, Frigerio è ideatore della Guida al Buio.

“In questa occasione, l’equipaggio scenderà in pista per percorrere alcuni giri e prepararsi al meglio per battere il tempo record” annunciano. “Il GWR consiste nel fare un giro di pista in auto completamente al buio entro un tempo prestabilito di 3 minuti e 15 secondi”. A guidare la vettura sarà Ferraglio: I due saranno a bordo di una Volkswagen ID4, una vettura totalmente elettrica capace di adattarsi a qualsiasi tipo di terreno. A spiegare la scelta di tentare questo record del mondo sono gli stessi protagonisti che hanno spiegato le motivazioni che li hanno spinti a mettersi in auto al buio. “La disabilità può divenire un punto di partenza e non di arrivo. Lo scopo della neo costituita Associazione Guida al Buio è quello di migliorare le situazioni lavorative delle persone con disabilità (principalmente visive) che ad oggi ritengono di non avere molti sbocchi. Vogliamo far capire al mondo vedente che non ci sono differenze e che si può affrontare anche la possibilità di guidare un’auto”.

“L’associazione forma le persone con disabilità per permettere loro di compiere le mansioni richieste dal lavoro che devono svolgere, grazie ad una preparazione teorica e pratica da parte di istruttori qualificati e certificati per ogni settore lavorativo. Una volta superato il periodo di formazione, i disabili vengono collocati nelle aziende commissionanti potendo così coronare il loro sogno”. Il festival dello sport di svolgerà nel fine settimana del 29 e 30 aprile, all’autodromo di Monza e l’ingresso è libero.