Arriva a Monza l'avvocato di Ilaria Salis: ecco per quale motivo

Una serata a Monza, la città della sua assistita, per parlare di violenze e di violazioni di garanzie e diritti nel sistema penale in Italia e in Europa.

Eugenio Losco, avvocato di Ilaria Salis - l’insegnante 39enne di Monza da oltre 12 mesi detenuta nel carcere di Budapest con l’accusa di aver partecipato all’aggressione di due neonazisti lo scorso 11 febbraio 2023 – sarà ospite a Monza della serata dal titolo “Non vale la pena”. L’appuntamento è per il 7 marzo alle 20.30 al centro civico di San Rocco (via D’Annunzio) promossa da Arci Scuotivento, il Comitato Sosteniamo Ilaria Salis e Un ponte per.

La serata partirà proprio dalla vicenda di Ilaria Salis che aveva denunciato le condizioni disumane con le quali era stata trattata nel carcere ungherese. “La vicenda di Ilaria Salis deve aprire una riflessione che non si ferma al suo specifico caso ma che allarghi il fuoco dell’attenzione di tutte e tutti sciagurato caso anche sulle ingiustizie che colpiscono le persone detenute e sottoposte a trattamenti simili, in Ungheria come altrove - spiegano i promotori della serata con un post sui social -. Le persone di origine straniera che in Europa sono spesso alla mercé di leggi punitive e ingiuste.

Per questo abbiamo deciso di approfondire il tema con una serata di dibattito pubblico facendoci orientare sul tema da voci esperte e autorevoli che di questi problemi si occupano quotidianamente con competenza”. Tenendo ben chiaro l’articolo 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che recita: "Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti".

Alla serata interverranno, oltre all’avvocato Losco, anche Enrico Vincenzini di Antigone Lombardia associazione politico- culturale per i diritti e le garanzie nel sistema penale e in prima linea per portare a casa Ilaria Salis e Alba Bonetti di AmnestyAmnesty International La serata sarà condotta da Anna Camposampiero di Un Ponte Per - Comitato di Milano e Monza. Saranno presenti e interverranno alla serata anche alcunmi esponenti dell’amministrazione comunale di Monza e del Comitato Ilaria Salis.