Si avvicina il concerto di Bruce Springsteen a Monza: tutte le informazioni

Il 18 maggio al Parco Urbano di Ferrara si terrà il primo dei tre concerti in Italia di Bruce Springsteen and The E Street Band. E tra le date, il prossimo 25 luglio, c'è anche Monza. Il concerto si terrà nel Parco, all'interno dell'area della Gerascia e i biglietti sono già sold out.

E per il pubblico dei tre live Barley Arts, agenzia organizzatrice del tour italiano, ha ideato l’app Barley Arts x Bruce – sviluppata da AJepCom – per mettere a disposizione tutte le informazioni utili. Dagli orari, agli spostamenti, ai parcheggi fino ai treni speciali, viabilità, supporter, mappe delle aree, biglietti, cambi nominativi, informazioni per persone con disabilità e iniziative correlate: ogni dettaglio sarà a disposizione del pubblico, diviso per città, affinché il pubblico possa organizzarsi al meglio per vivere l’esperienza di questo grande evento nel miglior modo possibile. L’app, in italiano e inglese, è scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store.

Gli orari del concerto di Monza

Il concerto a Monza è in programma per martedì 25 luglio 2023 all'interno del Prato della Gerascia nell'area dell'autodromo. Lo stesso fazzoletto verde che aveva ospitato anche Ligabue anni fa. L'inizio dei live è previsto per le 16:30 con l'esibizione dei The Teskey Brothers. Alle 17:45 sarà la volta di Tash Sultana e il Boss, da programma, arriverà invece sul palco alle 19:30. "Ogni eventuale variazione sarà tempestivamente comunicata sui canali ufficiali" specificano dall'agenzia.

Le aree dei tre live sono state strutturate in diversi settori, tutti a posto unico in piedi e nel rispetto delle normative attualmente in vigore per il pubblico spettacolo, ciascuno dotato di punti ristoro e servizi igienici dedicati. Saranno presenti inoltre delle aree dedicate alle persone con disabilità, aree per le famiglie e zone per il relax. Le regole di accesso e controllo all’area concerti rispetteranno le normative in vigore al momento dello svolgimento degli spettacoli.

I treni speciali

Frecciarossa, treno ufficiale del tour, mette a disposizione del pubblico dei treni dedicati che offrono l’opportunità di tornare a casa subito dopo il concerto. I treni dedicati sono acquistabili presso tutti i canali di vendita Trenitalia. Al momento sono stati pubblicati gli orari per il concerto del prossimo 18 maggio a Ferrara.

Come fare il cambio nominativo

Come da normativa vigente, i biglietti del concerto sono nominali all’utilizzatore. L’accesso al concerto è consentito solo se il biglietto riporta il nome di chi effettivamente accede al concerto; il personale di sicurezza richiederà un documento d’identità per effettuare il controllo. È possibile un solo cambio nominativo per biglietto, da effettuarsi sul sito della stessa biglietteria che l’ha emesso: Biglietti emessi da Ticketone. Biglietti emessi da Vivaticket. Biglietti emessi da Ticketmaster. Termini del cambio nominativo: Ferrara: dal 18 aprile alle 16 del 17 maggio su Ticketmaster e Vivaticket, alle 10 del 18 maggio (Ticketone) Roma: dal 18 aprile alle 16 del 20 maggio su Ticketmaster e Vivaticket, alle 10 del 21 maggio (Ticketone) Monza: dal 25 giugno alle 16 del 24 luglio su Ticketmaster e Vivaticket, alle 10 del 25 luglio (Ticketone)

In caso non si potesse più partecipare al concerto, è possibile usufruire della piattaforma di rivendita fan to fan dei singoli circuiti di vendita autorizzati Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Un biglietto può essere rivenduto unicamente sul sito dello stesso circuito di vendita che l’ha emesso. Come sempre, è fortemente al pubblico di rivolgersi ai circuiti di Secondary Ticketing.