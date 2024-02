Perdita d'acqua, lavori urgenti in via Marsala: divieti e modifiche alla viabilità

Lavori urgenti per una perdita d'acqua nella rete dell'acquedotto e modifiche alla viabilità. Divieti in via Marsala per venerdì 2 febbraio, nel tratto compreso tra via XX Settembre e Corso Milano. Qui, come specificato dal municipio, a partire dalle 10 di oggi sono vietati il transito e la sosta.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire la normale circolazione, saranno attuate le seguenti modifiche viabilistiche:

in via XX Settembre, nel tratto compreso tra le vie Marsala - Falcone Borsellino è prevista l'inversione di marcia con entrata dall'intersezione Marsala / XX Settembre verso Falcone Borsellino.

Pertanto i veicoli provenienti:

da p.zza A. Diaz, giunti all'intersezione con via Falcone Borsellino, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra

da via XX Settembre (tratto modificato) giunti all'all'intersezione con via Falcone Borsellino hanno l'obbligo di svoltare a destra

circolanti su via Marsala, giunti all'intersezione con via XX Settembre, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra.

I residenti di via Marsala, tratto via XX Settembre - Corso Milano potranno accedere ai carrai dall'intersezione XX Settembre/Marsala con l'ausilio di movieri: nel tratto in questione viene istituito il doppio senso di circolazione (in deroga alla disciplina vigente) a partire dall'intersezione XX Settembre/Marsala sino all'area di cantiere.

Le linee Z204 e Z208 dalle 10 circa cambiano percorso e fermate.

Z204

Solo in direzione Vedano, i bus deviano e non fermano in Via Volturno, Viale Umberto I, Via Marsala e corso Milano.

Passano e fermano in via Cavallotti, alla stessa fermata della linea Z202.

Z208

Solo in direzione Arcore, i bus deviano e saltano le fermate in via Pacinotti e via Marsala.

Passano e fermano in via Borgazzi, alle stesse fermate della linea Z201.