Una serata informativa per spiegare agli "umarell" il maxi cantiere che durerà oltre 3 anni

A Lesmo gli “umarell” sono già pronti. C’è grande attesa per l’incontro per il illustrare - naturalmente non solo agli "umarell" ma a tutta la cittadinanza - il maxi cantiere di Pedemontana che rivoluzionerà il traffico in zona. L’incontro pubblico, organizzato dal Gruppo No Pedemontana Lesmo-Camparada-Arcore, si svolgerà lunedì 25 marzo alle 21 nella sala consiliare del municipio di Lesmo. Durante l’incontro i referenti del gruppo illustreranno il progetto e le criticità che avevano notato e già segnalato ai vertici di Pedemontana durante l’incontro avvenuto lo scorso 12 marzo, insieme al Coordinamento no Pedemontana, agli altri gruppi, associazioni e liste civiche che da sempre si oppongono alla realizzazione della maxi autostrada che taglierà la Brianza.

A Lesmo il cantiere, infatti, occuperà un’area di 17.150 mq di terreno agricolo nelle vicinanze della scuola materna e delle abitazioni di via Ungaretti e via Caduti per la Patria. Il che porterà certamente a una paralisi del traffico, soprattutto nelle ore di punta, oltre ai numerosi disagi a chi accanto vive accanto alle ruspe e agli operai al lavoro.

Il gruppo No Pedemonatana Lesmo-Camparada-Arcore aveva chiesto ad Autostrada Pedemontana Lombarda di “valutare lo spostamento in zona più idonea del cantiere previsto a Lesmo accanto alla casa cantoniera della Provincia con ingresso diretto dalla Sp135”. Il cantiere vedrà un via vai di passaggi continui dei mezzi da 32 a 64 volte al giorno; nel cantiere saranno presenti importanti aree di stoccaggio e impianti che necessitano di essere continuamente alimentati. Il campo operativo è posizionato lungo la Sp135 in un’area mista residenziale agricola dove è prevista solo un’uscita che immette direttamente sulla Sp7. Secondo i criteri di criticità il cantiere è stato classificato con una criticità media,

Durante l’incontro i referenti, anche con l’aiuto di immagini e slide, presenteranno e spiegheranno come sarà il maxi cantiere: le criticità legate alle fase dei lavori, come cambierà la viabilità anche durante la fase di costruzione di Pedemontana, la sovrapposizione del traffico del cantiere con quella già ordinaria e il cronoprogramma