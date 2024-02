Da lunedì 1 febbraio, a Lissone, in conformità al Dup, il Documento unico di programmazione, verrà ufficialmente attivata la zona 30 nell’area centrale della città.

L’area interessata dalla rimodulazione è stata definita nell'ambito dello studio per la rimodulazione della Ztl.

Ecco qual'è l'area interessata

La zona dove non si potranno uperare i 30 chilometri orari, oltre all’asse via Loreto/via Manzoni, sarà estesa alle vie all’interno del perimetro compreso tra via Matteotti, via Dante, via Aliprandi, via Pasubio, via Origo, via Manzoni, via Orelli, via Cattaneo, piazzale Rimembranze, via Monte Santo, via Maggiolini, via Ferrucci, via XX Settembre, via Fiume, via Marconi, via Padre Reginaldo Giuliani.

La decisione dopo l'analisi del territorio

"Come già precedentemente affermato e in linea con il Documento unico di programmazione - ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica Massimo Rossati - è prevista l’attivazione dell'area a limite di velocità di 30 chilometri orari nella zona centrale a partire da lunedì. È importante sottolineare che questa decisione è il risultato di un approccio basato sull'analisi e sulla conoscenza del territorio, piuttosto che su una mera opinione soggettiva".

“Questa modifica - sottolinea poi Rossati - è di grande rilevanza, ma si basa sempre sulla conoscenza del territorio e sulla necessità di favorire una migliore convivenza tra pedoni, ciclisti e automobilisti e di migliorare la sicurezza. Non si intende trasformare tutte le strade di Lissone in percorsi a 30 chilometri orari, poiché una tale scelta non sarebbe razionale e giustificata. Nei giorni scorsi è stata installata la segnaletica stradale sia orizzontale che verticale e presto provvederemo a inserire anche dissuasori fisici e l’apposita illuminazione".