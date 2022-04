Una lotteria benefica nel ricordo di Licia, l'infermiera dal cuore buono

Una lotteria benefica per aiutare chi sta combattendo contro il cancro. Una lotteria organizzata nel nome e nel ricordo di Licia Fioretti, l'infermiera di Monza scomparsa prematuramente nel 2020 a soli 51 anni a causa di un tumore. Ed è proprio nel nome di Licia (ma anche di altre donne brianzole che hanno combattuto con forza e coraggio contro il male, ma che purtroppo si sono dovute arrendere) che l'associazione Salute Donna Onlus e il gruppo Facebook Easy Monza hanno deciso di organizzare una sottoscrizione a premi.

Il ricavato della vendita dei biglietti verrà utilizzato per finanziare il progetto dell’associazione “Il sostegno dei malati oncologici con malattia avanzata”. Un modo non solo per aiutare chi sta lottando, ma anche per ricordare le volontarie che come Licia hanno combattuto fino alla fine (Albertina,Gianna, Franca, Vittoria, Pamela e Beatrice). Un'iniziativa fortemente voluta da Anna Mancuso, presidente di Salute Donna, ma prima ancora grande amica di Licia.

Licia era un'infermiera, una mamma e una moglie che aveva conquistato il cuore sia di chi l'aveva incrociata personalmente nella vita quotidiana e nelle corsie della Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale San Gerardo di Monza dove per tanti anni ha lavorato; sia chi (come gli amici di EasyMonza) l'hanno conosciuta grazie alla rete. Tantissime le dimostrazioni di cordoglio alla notizia della morte di Licia. Una donna che si era fatta amare tantissimo per la sua dolcezza e la capacità di portare un sorriso e una parola di speranza anche nelle situazioni più drammatiche. Aveva affrontato la malattia con determinazione, ma anche con tanta serenità.

"Licia è una amica di EasyMonza fantastica - ricorda Paolo Meregalli, uno degli amministratori di EasyMonza -. Chi l'ha conosciuta nella sua forma terrena ha potuto apprezzarne la dolcezza e la bontà di cuore, io ci sono andato molto vicino. Sonia Diligenti era riuscita ad organizzare una cena insieme poi il covid ci ha fermati ed il tempo è corso via. Sono riuscito a fare con lei un po di meditazioni serali a distanza, a scambiarmi qualche messaggio ed è stato sufficiente per capire la magica persona. Ora ci aiuta e ci guida in altro modo".

I biglietti sono disponibili a Monza presso il negozio Sonia Hai (via Cavallotti 136, Monza); IP distributore (via Monte Santo, 14); Ma. Po (via Amati, 11); L’officina del Pasticcino (via Amati, 11); la sede monzese di Salute Donna presso il centro parrocchiale Don Angelo Cazzaniga (via Muratori 3 il martedì dalle 15 alle 17:30). Per informazioni inviare un'email a sezionemonza@salutedonnaonlus.it