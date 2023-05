Pulizia strade, novità anche per altri quartieri a Monza: ecco la mappa con le vie (e i divieti)

Pulizia strade: a Monza da lunedì 15 maggio si cambia ancora. Almeno in alcuni quartieri della città. Dopo la sperimentazione introdotta a febbraio per il solo quartiere San Fruttuoso dal municipio fanno sapere che verranno introdotte modifiche anche nei quartieri San Carlo - San Giuseppe; Triante; San Rocco.

Come cambia la pulizia strade a Monza

Nei tre quartieri che si aggiungeranno a San Fruttuoso le operazioni di igiene urbana prevedono l’impiego di autospazzatrici che lavoreranno in sinergia con gli operatori: per questo in alcune strade non sarà più necessario spostare i veicoli per lo spazzamento mentre in altre - per la loro particolare conformazione– occorrerà continuare a spostarli. In questi giorni i tecnici di Impresa Sangalli stanno aggiornando la segnaletica stradale posta all’inizio di ciascuna via per informare i cittadini sulle nuove modalità che saranno avviate il 15 maggio: "la comunicazione capillare sarà assicurata anche da una campagna informativa porta a porta, oltre che dalla comunicazione online" assicurano dal municipio. E’ possibile consultare l’elenco completo delle vie e tutte le informazioni aggiornate su www.monzapulita.it.

“Stiamo procedendo, un passo dopo l’altro, a migliorare il servizio – spiega il sindaco Paolo Pilotto – consapevoli che un risultato duraturo potrà essere ottenuto solo con la collaborazione piena di tutti i soggetti coinvolti: il Comune, i cittadini e Impresa Sangalli”. Da alcune settimane sono entrati a far parte della flotta impiegata in città 17 nuovi mezzi per i servizi di raccolta, oltre a una nuova attrezzatura a spazzola per diserbo; soffiatori elettrici; un aspiratore elettrico Glutton; una lavastrade elettrica; una mini spazzatrice elettrica. Si aggiungono alla flotta già in funzione, che comprende, tra l’altro, autocarri elettrici per pulizia manuale, spazzatrici a metano, autocarri per la raccolta differenziata e mini compattatori a metano.

Di seguito, nel dettaglio, le novità e i divieti quartiere per quartiere.

San Carlo - San Giuseppe

Per il quartiere San Carlo - San Giuseppe, dal 15 maggio al 31 dicembre 2023, è sospeso il divieto di sosta per spazzamento meccanizzato nelle seguenti vie:

Borsellino e Falcone, ambo i lati

Calatafimi, ambo i lati, eccetto area di parcheggio compresa tra via Marsala, prossimità civico 1 sino a via don Ratti, prossimità civico 13

Campania

Cavallotti, ambo i lati, nel tratto compreso tra le vie Gramsci e Monte Cervino

Curtatone, ambo i lati

Fiumelatte, ambo i lati, nel tratto compreso tra le vie Aldina e Trasimeno

Friuli, ambo i lati

Garigliano, ambo i lati

Guerrazzi, ambo i lati, eccetto area di parcheggio compresa tra i civici 32 e civico 38 ed eccetto area di parcheggio compresa tra i civico 45 e civico 55

Lipari, ambo i lati

Magenta, ambo i lati, eccetto area di parcheggio compresa tra i cvc 4 e cvc 12b

Marsala, tratto compreso tra l’intersezione con via XX settembre e via Umberto I

A. Mauri, ambo i lati

Monte Cengio, ambo i lati

Pacinotti, ambo i lati, eccetto area di parcheggio in prossimità del cvc 1

Silva, ambo i lati, eccetto area di parcheggio compresa tra i civico 36 e civico 39 ed eccetto area di parcheggio compresa tra i civico 9 e civico 11

Solferino, nel tratto compreso tra l’intersezione con via A. Mauri e via don G. Minzoni

Stuarenghi, ambo i lati

Nelle vie, o nei tratti indicati, è consentita la sosta senza limitazioni, fatte salve eventuali ulteriori indicazioni prescritte dalla segnaletica verticale e orizzontale in ogni specifica situazione. Nelle vie del quartiere non comprese nell'elenco è vietata la sosta con rimozione forzata in fasce orarie mattutine specificate nell'ordinanza.

San Rocco

Per il quartiere San Rocco, dal 15 maggio al 31 dicembre 2023, è sospeso il divieto di sosta per spazzamento meccanizzato nelle seguenti vie:

Africa, ambo i lati

Aquileia, ambo i lati

Aristotele, ambo i lati

Barzago e Beretta, ambo i lati

Bettola, lato civici pari

Borgazzi, ambo i lati

Carnia, ambo i lati

Cellini, ambo i lati

Cividale del Friuli, ambo i lati

Marconi, ambo i lati

Monfalcone, ambo i lati

Monte Grappa, ambo i lati

Monte Nero, ambo i lati

Monte Sabotino, ambo i lati

Monte Santo, ambo i lati ad eccezione delle aree di parcheggio in prossimità dei civici 18/20/22/24 e dell’area di parcheggio in prossimità di via Udine

Orsini, ambo i lati

Paisiello, ambo i lati

Perugino, ambo i lati

Platone, ambo i lati

Sansovino, ambo i lati

Socrate, ambo i lati

Somalia

Talete, ambo i lati

Tolstoj, lato civici dispari

Toniolo, ambo i lati

Val d’Ossola, ambo i lati

Zara, ambo i lati

Nelle vie, o nei tratti indicati, è consentita la sosta senza limitazioni, fatte salve eventuali ulteriori indicazioni prescritte dalla segnaletica verticale e orizzontale in ogni specifica situazione. Nelle vie del quartiere non comprese nell'elenco è vietata la sosta con rimozione forzata in fasce orarie mattutine specificate nell'ordinanza.

Triante

Per il quartiere Triante, dal 15 maggio al 31 dicembre 2023, è sospeso il divieto di sosta per spazzamento meccanizzato nelle seguenti vie:

Abba, ambo i lati

Adigrat, ambo i lati

Berchet, ambo i lati compreso aree di parcheggio

Carlo Emanuele I, ambo i lati

Dolomiti, ambo i lati

Cavallotti, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Monte Cervino e viale Lombardia

Gondar, ambo i lati

Macallè, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Massaua e il civico 17

Marmolada, ambo i lati

Massaua, ambo i lati

Minerva, ambo i lati

Montelungo, ambo i lati

Pitagora, ambo i lati, nel tratto compreso tra le vie Cavallotti e don Guanella

Re di Puglia, ambo i lati

San Gottardo, ambo i lati compreso aree di parcheggio

Santa Maria Pellettier, ambo i lati

Sempione, ambo i lati compreso aree di parcheggio

Val Camonica, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via C. Meda e il civico 13

Val Cavallina, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Val Imagna e il civico 12

Vittorio Veneto, ambo i lati

Nelle vie, o nei tratti indicati, è consentita la sosta senza limitazioni, fatte salve eventuali ulteriori indicazioni prescritte dalla segnaletica verticale e orizzontale in ogni specifica situazione. Nelle vie del quartiere non comprese nell'elenco è vietata la sosta con rimozione forzata in fasce orarie mattutine specificate nell'ordinanza.

San Fruttuoso

Divieto di sosta dalle ore 6:00 alle ore 9:00, il LUNEDÌ sul lato dei civici pari e il GIOVEDÌ su quello dei civici dispari sulle vie:

Ugo Bassi

Aristide De’ Antichi

Alcide De Gasperi

Alfonso Marelli, dal civico 1 all’incrocio con via Tanaro

Metauro

Risorgimento

San Fruttuoso

Po, solo area parcheggio tra i civici 5 e 7

Tito Speri

Enrico Tazzoli, da incrocio con via Montanari a incrocio con via Po

Tirso

Divieto di sosta dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il LUNEDÌ sul lato dei civici pari e il GIOVEDÌ su quello dei civici dispari sulle vie:

Alessandro Anzani

Suor Maria Benedetta Cambiago

Alfonso Lamarmora

via Martiri di Belfiore

della Mornerina, fino al civico 29 l via Rubicone

Divieto di sosta dalle ore 6:00 alle ore 9:00, il VENERDÌ sul lato dei civici pari e il MARTEDÌ su quello dei civici dispari sulle vie:

Adige

Aniene

Arno

Carlo Gaviraghi

Longarone

Piemonte, primo tratto fino al parcheggio del Collegio Guastalla

Sarca, solo tratto di fronte alle case comunali l via Leo Sorteni, compreso il parcheggio presso la Farmacia

Tevere, dall’incrocio con via Ticino al civico 16

Ticino

Divieto di sosta dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il VENERDÌ sul lato dei civici pari e il MARTEDÌ su quello dei civici dispari sulle vie: