Dalla Brianza un "dolce" aiuto per sostenere Daniele il cuoco rimasto senza lavoro e che vive in mezzo alla strada

Hanno portato dolcezza sulle tavole di tanti brianzoli ma, soprattutto, hanno contribuito alla grande raccolta fondi per aiutare Daniele a ricominciare. C’è anche un po’ di (dolce) Brianza nella maxi operazione di solidarietà promossa dal gruppo “Milano Belladadio” per aiutare Daniele, un 50enne alla ricerca di un lavoro e che oggi vive in mezzo alla strada. L’uomo da sempre impiegato nel campo della ristorazione, per seri problemi familiari adesso si è ritrovato senza lavoro e senza un tetto

Seguito dalla Onlus ProTetto, per Daniele si è mobilitato anche un collega brianzolo: lo chef Nicolò Farina. Il giovane cuoco due mesi fa aveva avviato una raccolta fondi attraverso la vendita delle sue marmellate e confetture. Nei giorni scorsi, grazie alla generosità dei tanti che hanno aderito all’iniziativa, ha effettuato un bonifico per il progetto a nome suo e di tutti coloro che hanno deciso di dare una mano a Daniele.

“Abbiamo raggiunto un grande obiettivo e di questo sono estremamente contento. Ci tengo nuovamente a precisare, come fatto circa un anno fa in occasione di una precedente iniziativa benefica, che non 'sbandiererò' il ricavato pubblicamente, in quanto rimango dell'idea che il gesto sia più importante di qualsiasi somma raccolta e versata sulla raccolta fondi. Sono felice di aver contribuito, nel mio piccolo, a questa storia di solidarietà e ancor di più della grande partecipazione che amici, conoscenti e clienti hanno avuto nuovamente per questa bella iniziativa. Ci tengo a ringraziare, nominandoli uno per uno, tutti coloro che hanno aderito al progetto, acquistando marmellate e confetture o donando direttamente dalla raccolta fondi. Siete davvero tanti, nessuno più importante di un altro, ognuno fondamentale e senza di voi tutto ciò non sarebbe stato possibile”. Per chi vuole aiutare Daniele la raccolta fondi è ancora aperto: questo è il link.