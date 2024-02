In Brianza McDonald's donerà quasi 400 pasti caldi a settimana ai poveri

Quasi 400 pasti caldi a settimana che verranno donati alle persone in difficoltà.

È l'iniziativa legata alla quarta edizione di "Sempre aperti a donare" e attraverso la quale McDonald’s, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare della Lombardia si impegnano a donare un pasto caldo, ma pure un momento di conforto e convivialità, ai cittadini della Brianza che si trovano in difficoltà.

In provincia sono 376 i pasti caldi che verranno donati ogni settimana attraverso alcuni enti locali. In particolare, a essere coinvolti nel progetto, saranno i ristoranti McDonald’s di viale Lombardia a Monza, quello di via Cesana e Villa a Biassono, quello di viale Monza a Concorezzo, quello di via Milano a Desio, quello di Busnago (nel Centro Commerciale Globo), quello di Lentate sul Seveso (nel Centro Commerciale Lentate), quello di Varedo sulla Circonvallazione 164, e quello di Limbiate e di Verano Brianza.

Coinvolte parrocchie e associazoni

I team di lavoro dei ristoranti si occuperanno della preparazione dei pasti, che saranno ritirati e distribuiti alla cooperativa sociale La Fraternità Capitanio di Monza, all’associazione Banco di Solidarietà Mario e Costanza di Biassono, all’asilo notturno San Vincenzo Frassati di Monza, alla Caritas della Parrocchia San Giovanni Battista di Desio, all’associazione Tantum Aurora di Mariano Comense, alla Fondazione Eris Onlus di Limbiate, alla parrocchia San Giorgio di Limbiate e alla parrocchia Santi Nazaro e Celso di Verano Brianza. Che procederanno successivamente con le donazioni.

Le donazioni in provincia di Monza e Brianza sono frutto della collaborazione tra McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald che, con il prezioso contributo di Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e centinaia di enti solidali locali, anche per il 2024, vuole contribuire a dare una risposta concreta ai bisogni delle comunità del territorio attraverso segni di concreta vicinanza.

"Sfruttando la capillarità di McDonald’s sul territorio e la capacità di ascoltare le necessità di chi vive situazioni difficili, quest’anno l’azienda e la sua fondazione rinnovano il proprio impegno alla luce del complesso scenario socioeconomico attuale, puntando a rendere questa forma di sostegno continuativa nel tempo - fanno sapere da McDonald's - Un proposito già messo in atto da diversi ristoranti che proseguono, dal lancio dell’iniziativa, con donazioni regolari a persone e famiglie in difficoltà. La nuova edizione del progetto si inserisce nel più ampio percorso di avvicinamento e profondo sostegno alle comunità di cui McDonald’s è parte e, dal suo lancio nel 2020, ha permesso di donare 527mila pasti in totale in tutta Italia. 'Sempre aperti a donare' è parte integrante di I’m Lovin It Italy che, attraverso progetti e iniziative concrete, esprime e riassume l’impegno di McDonald’s per il sistema paese".