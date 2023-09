Incidenti stradali: in piazza i poliziotti "maestri" per una guida sicura

Tutti i consigli utili per evitare gli incidenti stradali.

Nella giornata di domenica 17 settembre gli uomini della polizia di Stato si sono trasformati in "maestri" della guida sicura. A Meda, nell'ambito dell’evento organizzato dall’Avis cittadina denominato "Ce l’abbiamo nel sangue", gli agenti per tutta la giornata hanno infatti dialogato con bambini e ragazzi, anche con disabilità, per sensibilizzarli sull’importanza della guida attenta e della segnaletica stradale. A tal proposito sono stati approntati anche dei percorsi stradali corredati dalle opportune indicazioni per guidare i giovani, in sella a biciclette messe a disposizione per l'occasione, perché potessero agevolmente comprendere quali comportamenti adottare in presenza delle diverse segnaletiche.

Gli operatori della polizia hanno seguito passo passo i ragazzi nei percorsi, spiegando loro il significato di ogni segnale verticale e orizzontale e suggerendo l’adozione delle migliori azioni in ogni occasione, al fine di prevenire incidenti a sé e agli altri.

Tanti i cittadini intervenuti, che hanno potuto pure visionare simulazioni di incidenti stradali. L’iniziativa, che ha impiegato vari operatori, è stata anche l'occasione per esporre strumenti e automezzi utilizzati nel quotidiano dalla sezione di polizia stradale di Monza ed Arcore e dal III Reparto mobile di Milano, nonché le autovetture che hanno fatto la storia della polizia. In loco anche personale dei carabinieri, della polizia Locale di Meda, della protezione civile e dei vigili del fuoco e di personale sanitario.