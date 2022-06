Arriva la Mille Miglia: il Parco apre le porte anche alle supercar

Monza si prepara ad accogliere la Mille Miglia. Il suggestivo evento - inserito nella kermesse del Milano-Monza Motor Show - si svolgerà il 18 giugno. Con l'arrivo delle auto meravigliose auto direttamente sul circuito dell'Autodromo.

Il Trofeo MIMO 1000 Miglia all'Autodromo di Monza sarà la conclusione di una giornata adrenalinica che coinvolgerà collezionisti e proprietari di supercar e hypercar: sabato 18 giugno 2022, alle 8.30 i partecipanti si incontreranno a Milano, nella splendida cornice di via Marino presso la sede di Automobile Club Milano, dove le procedure di accredito saranno allietate da una colazione offerta a tutti i partecipanti. Le prime vetture partiranno alle ore 11 per una suggestiva parata nel cuore della città, passando per via Monte Napoleone e piazza Duomo, proseguendo poi fino a Monza per una passerella davanti Villa Reale, giungendo poi all'Autodromo Nazionale Monza, per un pranzo con vista sulla pista. Dopo il pranzo potranno assistere alla 1000 Miglia e all’esposizione delle novità delle case partecipanti a MIMO, per poi rimettersi nuovamente alla guida alle 17 per la parata e il Trofeo MIMO 1000 Miglia.

Durante l'arrivo le meravigliose vetture percorranno le vie cittadine poi, solo per loro, si apriranno le porte del Parco di Monza dove potranno circolare per raggiungere l'Autodromo. Sul Tempio della Velocità i proprietari di supercar e hypercar potranno cimentarsi nella stessa prova speciale cronometrata che affronteranno solo poche ore prima gli equipaggi della 40esima edizione della 1000 Miglia.