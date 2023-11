A Monza si accende il Natale: le strade chiuse e i nuovi percorsi degli autobus (fino all'8 gennaio)

Il taglio del nastro sarà sabato 25 novembre alle 17 in piazza Carducci. Ma intanto Monza si è già vestita a festa. Tante le iniziative organizzate in città per celebrare il Natale 2023. Eventi in piazza che porteranno a una modifica della viabilità e anche dei percorsi di alcuni autobus.

Modifiche autobus

Per i tradizionali mercatini di Natale che si svolgeranno in piazza Carducci dal 19 novembre al 7 gennaio i bus verso piazza Carducci deviano e saltano le fermate via Zavattari, via dei Mille, via Appiani (solo la linea z211) e piazza Carducci. Passano e fermano in corso Milano, via Manzoni, via Appiani (solo la linea z212) e fanno il capolinea provvisorio in via Falcone e Borsellino.

Inoltre sono previste modifiche anche alla viabilità, con strade chiuse e divieti di transito. Per lo svolgimento della manifestazione “II Villaggio di Natale 2023” fino alle ore 24 dell’8 gennaio è:

vietata la circolazione:

• in piazza Carducci, tra il parcheggio e il municipio, nel tratto compreso tra Largo XXV Aprile e Largo IV Novembre;

• in piazza San Paolo

• in l.go IV Novembre, corsia direzione piazza Roma

- istituito il doppio senso di marcia in deroga alla disciplina vigente:

• in largo IV Novembre nel tratto compreso tra piazza Roma e piazza Carducci, corsia direzione piazza Carducci, solo per veicoli autorizzati

• in piazza Carducci nel tratto compreso tra largo IV Novembre e via Crispi, solo per veicoli autorizzati

• in piazza Carducci nel tratto compreso tra via Missori/Mantegazza e Via Cortelonga, pertanto i veicoli autorizzati circolanti in via Cortelonga, giunti all’intersezione con L.go XXV Aprile, hanno l’obbligo di svoltare a destra e/o a sinistra

- istituito il senso vietato:

• in largo XXV Aprile nel tratto compreso tra le vie Cortelonga e Padre Reginaldo Giuliani, esclusivamente durante il mercato cittadino previsto nelle giornate di giovedì e nelle giornate di recupero 10 e 17 dicembre 2023

• in piazza Carducci nel tratto compreso tra le vie Crispi e Missori: i veicoli circolanti in p.zza Carducci provenienti da L.go IV Novembre, giunti all’intersezione con via Crispi hanno l’obbligo di svoltare a destra.

- vietata la sosta con rimozione forzata in:

piazza Carducci e largo IV Novembre

In deroga alla disciplina viabilistica vigente, è prevista:

• l’istituzione temporanea di stalli di sosta per disabili ai veicoli in uso a portatori di handicap muniti di contrassegno per una lunghezza di circa 30 metri lineari, nell’area destinata alla sosta dei bus turistici in Largo XXV Aprile lato prospiciente palazzo Comunale (ad esclusione delle giornate di giovedì e dei giorni 10 e 17 dicembre, giorno in cui è previsto di mercato).

• l’istituzione temporanea di stalli di sosta riservata ai taxi nella porzione di carreggiata di via Cortelonga lato civici pari, per un ingombro massimo a partire dall’intersezione con Largo XXV Aprile di circa 20 metri lineari. Tale ingombro dovrà avvenire parallelamente alla carreggiata e senza creare intralcio a pedoni e al traffico veicolare autorizzato.

In tali spazi vige permanentemente il divieto di sosta con rimozione forzata ai non autorizzati.

• la disattivazione delle colonnine di ricarica installate in Piazza Carducci e largo IV Novembre.