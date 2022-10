A Monza un grande centro per accogliere i senzatetto

Emergenza senzatetto: a Monza un grande centro per accogliere chi, momentaneamente, si trova a vivere in mezzo alla strada. Non solo offrendo un tetto per riparasi ma anche una serie di servizi quali l'accompagnamento lavorativo e legale con gli avvocati di strada con l’obiettivo di aiutare la persona a inserirsi nuovamente nella società.

Questo il progetto che l'amministrazione di Monza ha presentato al Governo in tema di inclusione sociale. I fondi richiesti - previsti dal Piano nazionale ripresa resilienza (Pnrr) – serviranno alla realizzazione del progetto. L'annuncio dell'assessore al Welfare Egidio Riva. "Il progetto costa un milione e 90 mila euro - ha spiegato durante il consiglio comunale di lunedì 17 ottobre -. Il progetto consiste nella realizzazione di una stazione di posta: un progetto che offre servizi integrati che prevedono l'accoglienza notturna e attività di orientamento, accompagnamento e assistenza legale per le persone senza fissa dimora".

Un progetto che sta molto a cuore all'assessore Riva. "Erano rimasti aperti i termini per la presentazione di alcune progettualità di inclusione sociale - ha spiegato all'aula -. Valutando che la passata amministrazione non ne aveva presentati, e che comunque sono pochi i comuni che hanno investito su questo settore, abbiamo deciso di presentare un progetto per la realizzazione di una stazione di posta anche in città".

Un lavoro svolto in zona Cesarini, ma nel quale Riva crede molto. "In base ai fondi che verranno stanziati valuteremo se ristrutturare Spazio 37, oppure una struttura ancora più ampia".

Intanto da alcuni giorni è stato riaperto Spazio37, il dormitorio cittadino in via Borgazzi 37 dove ogni giorno afferiscono (previo un preciso percorso burocratico) persone senza fissa dimora. Vengono garantiti, oltre al pernottamento, anche il servizio docce con cambio abiti, cena e colazione. Durante la giornata Spazio37 rimane chiuso.