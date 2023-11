Il quartiere di Monza super green dove non si morirà di caldo e non ci saranno strade allagate

Siamo ancora alla fase sperimentale, ma ci sono già tutte le carte in regola perché l’idea (pionieristica) possa ampliarsi anche al resto della città. Si tratta del progetto sperimentale che l’amministrazione comunale vuole realizzare nel quartiere Libertà, trasformandolo in un quartiere sempre più green e sostenibile. Dopo il posizionamento dell’asfalto fonoassorbente messo nel 2018 all’interno del progetto europeo LifeMonza per la riduzione dell’inquinamento acustico nel rione dove ogni giorno transitano migliaia di auto, adesso è la volta dell’istituzione delle isole di calore.

“Si tratta un programma sperimentale di interventi in ambito urbano - fanno sapere dal comune - previsto dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica”. Un progetto proprio allo studio nel quartiere monzese che da sempre subisce i disagi del traffico, dello smog e dell’inquinamento acustico di chi in entrata e in uscita dalla città percorre il viale Libertà.

“Il progetto - spiegano - prevede di aumentare la capacità del sistema urbano monzese di contrastare le ondate di calore e di prevenire il rischio idraulico”. In programma una serie di interventi che verranno realizzati nelle aree limitrofe a viale Libertà comprese tra la rotonda di via Sant’Anastasia (a est) e via Vespucci (a ovest). Gli interventi comprendono il rifacimento della pavimentazione della strada e dei marciapiedi nelle aree di sosta utilizzando materiali riflettenti o a basso assorbimento di calore. Ma non solo: in programma anche la realizzazione e il completamento di viali alberati e il posizionamento di pavimentazione drenante e sistemi di gestione della pioggia che alleggeriscono il lavoro della rete fognaria già esistente.