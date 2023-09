Oggi il Monza gioca in casa: novità per i parcheggi, per le strade chiuse e per i residenti

Monza-Lecce: debutta il nuovo piano della viabilità e dei parcheggi per le partite casalinghe dei biancorossi. Oggi, domenica 17 settembre, alle 15 calcio d'inizio all'U-Power Stadium, con alcune novità per i tifosi che decideranno di arrivare allo stadio in auto, per chi durante le ore della partita dovrà attraversare le strade che costeggiano lo stadio e soprattutto per i residenti che nella passata stagione hanno più volte denunciato molti disagi. Da oggi saranno disposnibili 1.125 parcheggi azzurri nella ex zona Fiera che costeranno 5 euro (rispetto ai 7 euro del passato). Ma non solo: durante le partite casalinghe dell’AC Monza resterà aperta al traffico veicolare almeno una carreggiata sia in viale Sicilia che in viale Stucchi.

I parcheggi: le novità

Durante la scorsa stagione calcistica i parcheggi a disposizione dei tifosi erano 1.991, di cui 620 per gli ospiti. Quest’anno, con i nuovi stalli del parcheggio Azzurro, si arriva a 2.376, di cui 1.866 per i tifosi di casa e 510 per gli ospiti. Le tariffe, tranne che nel caso del parcheggio Azzurro, restano invariate: i tifosi di casa che opteranno per il parcheggio Verde pagheranno 10 euro, mentre la sosta delle auto nell’Arancione costerà 10 euro e 30 euro quella dei pullman. Non verranno più allestiti invece i 70 posti auto del parcheggio Nero in viale Sicilia, così da agevolare il flusso pedonale e l’accesso ai parcheggi riservati all’AC Monza (il Rosso e il Viola). “I tifosi – afferma il vicesindaco e assessore al Bilancio Egidio Longoni - avranno a disposizione un parcheggio Azzurro più spazioso, più economico e con possibilità di accesso sia da viale Stucchi che da viale Sicilia. Un passo avanti sotto ogni punto di vista”.

Come cambia la viabilità

Il piano approvato dalla giunta Pilotto prevede la chiusura della carreggiata nord di viale Sicilia, a cui potranno accedere solo i pedoni e le auto con un pass per la sosta al parcheggio Rosso o al parcheggio Viola, i veicoli delle forze dell’ordine e i taxi. Solo in caso di disposizioni della questura si procederà alla chiusura totale di viale Sicilia e lo stesso vale per la carreggiata ovest di viale Stucchi nel tratto compreso tra viale Libertà e viale Sicilia. In caso di chiusura del tratto, sarà comunque garantita la circolazione in entrambi i sensi di marcia grazie a dei temporanei salti di carreggiata.

Le strade chiuse

Oggi dalle 11 fino al termine della manifestazione sportiva, sono vietate la circolazione e la sosta, con rimozione forzata, a eccezione dei veicoli autorizzati nelle seguenti aree di parcheggio:

nell’area prospiciente lo stadio ”U-Power Stadium” posta lungo v.le Sicilia e v.le G. B. Stucchi

nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley

nelle aree di sosta con accesso da via F. Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley.

È vietata la circolazione in:

via Tognini

nel sovrappasso (passerella ciclopedonale) su v.le Stucchi collegante via della Guerrina con il parcheggio della media struttura di vendita, sia di veicoli che di pedoni.

È vietata la sosta con rimozione forzata su ambo i lati di:

via Tognini

v.le Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e v.le G. B. Stucchi, a eccezione dei veicoli autorizzati

v.le G. B. Stucchi, semicarreggiata direzione sud

via Pompei, a eccezione dei veicoli autorizzati

via Ercolano, a eccezione dei veicoli autorizzati

via Velleia, a eccezione dei veicoli autorizzati

via Fontana, a eccezione dei veicoli autorizzati

via C. Bertani, a eccezione dei veicoli autorizzati

Sempre dalle 11 fino al termine del deflusso veicolare, a seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica ovvero a discrezione e su disposizione dei funzionari della Polizia Locale, ad eccezione dei veicoli dei residenti, dei mezzi di pronto soccorso e comunque autorizzati, è vietata la circolazione in:

v.le G. B. Stucchi, semicarreggiata direzione sud: la viabilità in direzione sud sarà garantita lungo la semicarreggiata est (normalmente utilizzata per il transito direzione nord) nella quale viene istituito, in deroga alla disciplina vigente, il doppio senso di circolazione;

v.le Sicilia, nel tratto compreso tra via G. B. Stucchi e via A. Modigliani.

via della Guerrina, nel tratto compreso tra via Modigliani e v.le G. B. Stucchi a eccezione dei dipendenti di Roche Diagnostics Spa, di Thermo Fisher Scientific Inc, di Iper Montebello Spa e di Unieuro Spa di turno nella fascia oraria della manifestazione.

Dalle 15:45 fino al termine del deflusso veicolare, a seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica ovvero a discrezione e su disposizione del funzionario responsabile dell’ordine pubblico della Questura ad eccezione dei veicoli dei residenti, dei mezzi di pronto soccorso e comunque autorizzati: