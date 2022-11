La musica rompe il silenzio, è un successo al Manzoni di Monza l'evento contro la violenza sulle donne

Era pieno il teatro Manzoni di Monza per l'evento organizzato da Fidapa sezione di Monza e Brianza in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'attenzione è stata rivolta a quelle che sono le vittime collaterali di questa triste realtà. Parliamo degli orfani di femminicidio. A condurre il talk show, inframmezzato da importanti performance musicali, e tenere il filo del discorso con empatia e risolutezza Barbara Russo, presidente dell'associazione e assessore al Bilancio, alle Finanze, al Personale, con delega alle Pari Opportunità e agli Eventi di Lentate sul Seveso, personalità di Monza e Brianza che da anni si impegna nel sociale soprattutto in difesa dei diritti e per l'integrazione delle donne.

In occasione della serata è stata esposta un'opera di Moioli, che rappresenta una donna-contorsionista, composta da mille cuori in acciaio uniti l'uno all'altro, in bilico tra casa e lavoro, "proprio per rappresentare le difficoltà e le fatiche quotidiane delle donne che devono districarsi tra più incombenze". Su uno dei piedi c'è la scarpetta rossa da ballerina che, come ha spiegato l'artista, richiama il simbolo della violenza sulle donne. Molte anche le istituzioni presenti in sala, tra cui il sindaco di Monza Paolo Pilotto. Presente anche l'ex sindaco Dario Allevi.

Delicatissimi i temi trattati nel Talk Show di grande spessore umano e emotivo. Gli orfani di femminicidio sono coloro che restano soli, "...sono orfani speciali -spiega la Russo - e vittime invisibili della violenza sulle donne. Noi non vogliamo lasciarli soli nel buio della notte. Vogliamo rimuovere gli ostacoli ancora esistenti perché non ci siano più discriminazioni e promuovere la cultura del rispetto sopra ogni giudizio e pregiudizio".

Potente la performance della giovane cantante iraniana Mirain che attraverso la musica e un breve discorso introduttivo ha cercato di sensibilizzare su quello che sta accadendo alle donne nel suo paese. Presenti anche gli artisti Pierdavide Carone, Gionnyscandal, Giacomo Eva.

Infine il prezioso cameo di Andy Bluvertigo, anima preziosa di Monza, che ha portato sul palco un brano di Paul Weller, accompagnato da Antonello Carozza. Una canzone dedicata a chi fa qualcosa per qualcun altro, per chi ha la dedizione di aiutare il prossimo: "In realtà è dedicata voi", ha detto rivolgendosi a tutte le associazioni intervenute. Infine il musicista ha emozionato la platea con voce e sax.