Addio a Maurizio Corti, il professore che insegnava ad amare e rispettare l'ambiente

“Ciao caro Maurizio, sei stato per noi un grande maestro che ci ha insegnato cosa significa fare impresa occupandoci del bene comune, prendendosi cura delle dei luoghi e delle persone, soprattutto le più fragili e in difficoltà”. Questo il messaggio postato sulla pagina Facebook della cooperativa Meta (Metodologie educative territorio e ambiente) per annunciare la morte di Maurizio Corti, fondatore e presidente della nota cooperativa brianzola in carica per più di 25 anni.

Corti, classe 1948, è morto nella giornata di mercoledì 6 settembre. Dopo gli studi al liceo classico Zucchi di Monza si è laureato in Architettura, partecipando attivamente anche alle azioni e lotte studentesche che in quegli anni animavano gli atenei e la società italiana. Una carriera non solo come architetto, ma anche come insegnante di educazione tecnica alla scuola media Pertini di Monza. Poi, nel 1991, la creazione della cooperativa sociale Meta. Un progetto nel quale Corti credeva fermamente: l’educazione dei giovani anche attraverso attività di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente. Un progetto che prosegue ancora oggi con tanto successo, con la partecipazione nutrita ed entusiasta di bambini e ragazzi alle attività che nel corso dell'anno vengono proposte.

I funerali di Maurizio Corti verranno celebrati venerdì 8 settembre alle 15.30 a Villasanta nella chiesa parrocchiale di Sant’Anastasia .