Addio a Rinaldo Duranti: si è spento a 108 anni l'uomo più anziano di Monza

Saranno celebrati venerdì 2 febbraio, alle 11 nella chiesa di San Carlo, i funerali di Rinaldo Duranti, morto a 108 anni e di fatto l'uomo più anziano di Monza. A darne notizia è stata la nipote Carla su Facebook, che insieme agli altri nipoti e pronipoti è presa cura di lui fino alla fine.

L'ultimo compleanno di Duranti a giugno. Un traguardo raggiunto con un certo orgoglio (e con i cartelli di auguri dei bambini appesi nei muri dello stabile di via Agnesi dove abitava) ma anche con parecchia tristezza nel cuore giacché la moglie, Giuseppina Villa, a marzo è morta a 105 anni dopo averne condivisi con lui ben 79 di matrimonio. Più 8 di fidanzamento. Divenendo la coppia più longeva di Monza.

Nato nel quartiere San Fruttuoso lui e in zona Molinetto lei, Nando e Nuccia (così venivano chiamati) si erano incontrati per la prima volta al Parco nel 1936, durante una passeggiata. Una conoscenza che, dopo il tradizionale corteggiamento, era sfociata in un matrimonio ancora nella chiesa di San Carlo, subito dopo il rientro di Rinaldo dal fronte. Una cerimonia brevissima, in tempo di guerra. Seguita da un brindisi col vermouth al bar e poi interrotta per via dell'allarme che annunciava il bombardamento. E che ha costretto tutti a fuggire.

Un amore intenso quello dei due decani monzesi, scoppiato subitaneo, forte come lo è stata la loro tempra e rafforzato da tante passioni comuni come quella per i viaggi o, negli anni della senilità, come quella per il gioco delle carte. L'ultima grande festa con i parenti per 100 anni della moglie di Duranti. Alla quale era seguita, in epoca Covid, quella per i loro 76 anni di matrimonio e che aveva visto tutti gli inquilini dello stabile in cui hanno trascorso tutta la loro vita uscire dalla porta di casa e intonare loro gli auguri dalle scale.

Nell'aprile del 2021 la coppia (la cui storia è stata raccontata anche dalle telecamere Rai) era pure salita alla ribalta delle cronache dopo essersi fatta inoculare, con orgoglio, la loro prima dose di vaccino.