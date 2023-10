È morto Sergio Staino, pungolo ironico della politica italiana

Sergio Staino è morto nella mattinata del 21 ottobre in ospedale a Firenze. Il giornalista e disegnatore 83enne era diventato celebre per le vignette di "Bobo" in cui il goffo protagonista commenta gli eventi di politica italiana e internazionale, rivolgendo un'attenzione particolare alle sinistra italiana. Staino, ex direttore dell'Unità, era ricoverato da qualche giorno: da tempo era malato ed era stato ricoverato una prima volta nel novembre del 2022.

Nato in provincia di Siena 83 anni fa, come riporta anche Today.it, dopo essersi laureato in architettura insegnò educazione tecnica in vari licei della provincia fiorentina. Nel 1979 pubblicò la prima striscia di Bobo sulla rivista di fumetti Linus. Collaborò negli anni per molti giornali e riviste tra cui Tango, il settimanale satirico nato all’interno dell’Unità che Staino fondò nel 1986 e diresse fino alla sua chiusura, nel 1989. Sergio Staino, morto a 83 anni

Staino è noto soprattutto per il suo iconico personaggio, Bobo: protagonista delle sue strisce, l'alter ego di Staino era costantemente in lotta tra la sua lealtà al Partito Comunista Italiano (poi al PDS e infine al PD) e la disillusione per alcune delle sue scelte. Dal suo ironico osservatorio di Scandicci commentava con sarcasmo il quotidiano, velato con un'utopista fiducia nella sinistra italiana mal digerendo le svolte 'progressiste' del partito.