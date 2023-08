La griglia di partenza si sposta in centro: una tela lunga 10 metri per celebrare il Gp

Una tela lunga 10 metri nel cuore di Monza. Un’opera d’arte realizzata dall’artista (monzese d’adozione) Felice Battiloro che conquisterà i turisti e i tifosi che nella tre giorni del Gran Premio passeggeranno per le vie di Monza. Lungo la via Carlo Alberto Felice Battiloro realizzerà quest’opera da Guinness ispirata al mondo della Formula 1. Un progetto in collaborazione con Amerigo Milano (il concept store proprio nel centro della città) e con Monza Fuori Gp. Si tratta di un’opera di street art nella quale il giovane artista catalizzerà, non solo la sua creatività, ma anche tutta l’energia che si respira in questi giorni di sport e di festa.

L'opera di street art, intitolata "Oltre i limiti", è una riflessione sul fatto che i limiti sono principalmente mentali e che la vita merita di essere vissuta al massimo, superando le paure. Un’opera che potrà essere scoperta (già in anteprima) venerdì 1 settembre alle 15, proprio in via Carlo Alberto e che poi sarà visibile (e calpestabile) nella centralissima via anche nelle giornate di sabato 2 e di domenica 3 ottobre. L’opera, realizzata su una lunga tela di cotone di 10 metri, sarà una riproduzione della griglia di partenza delle monoposto che domenica sfrecceranno lungo il Tempio della Velocità. Bolidi che, nello schizzo e nei colori, certamente ricorderanno la velocità anche se, come ribadisce Felice Battiloro “Si vive veloci quando, in realtà, il più veloce è colui che rallenta, vivendo”.

Battiloro non è la prima volta che conquista i monzesi con la sua sensibilità artistica e la sua straordinaria creatività. Ad aprile, in collaborazione con i ragazzi autistici dell’associazione FacciaVista, aveva realizzato una Venere speciale con la scritta "Amati” poi diventata manifesto che, riprodotta in centinaia di copie è stata utilizzata per coprire le scritte sui muri. Sempre in primavera in via Carlo Alberto, aveva catalizzato centinaia di passanti incuriosito da quel giovane che dipingeva una grossa tela, un piccolo assaggio del FuoriSalone. Infine a giugno in occasione del Fuori MiMo nella sua bottega di via Bergamo ha ridato vita a 60 vecchi pneumatici che ha colorato e trasformato in totem artistici.