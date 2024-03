Giornata speciale al "nuovo" museo di Monza: oggi si entra gratis

Iniziativa speciale alla scoperta del bello.

Dopo l’inaugurazione avvenuta nella giornata di venerdì, i Musei Civici di Monza offrono ai visitatori la possibilità di ingresso straordinario gratuito per tutta la giornata di oggi, sabato 16 marzo. Saranno presenti i ragazzi del Liceo Artistico Nanni Valentini per illustrare tutti i percorsi e i sussidi disponibili.

Domenica 17 sono invece in programma le esperienze "Musei Civici per tutti": tre percorsi guidati inclusivi per sperimentare tutte le novità del nuovo museo. E’ possibile prenotare tramite il sito www.museicivicimonza.it. Le visite hanno il costo di 6 euro a persona, 4 euro per persona con disabilità (ingresso gratuito per l’accompagnatore).

Il progetto “Musei civici per tutti”, finanziato con i fondi del Pnrr (340 mila euro) è stato realizzato in stretta collaborazione con le associazioni del territorio che si occupano di disabilità non solo fisica ma anche sensoriale e cognitiva, e ha portato alla creazione di un “nuovo” museo senza barriere e fruibile da tutti.