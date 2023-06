A Monza si entra gratis al museo

Ammirare una scultura. Soffermarsi davanti a un quadro. Conoscere e gustare la magia della bellezza. Gratuitamente.

E' quanto propongono per domenica 2 luglio i Musei civici di via Teodolinda. Come ogni prima domenica del mese, infatti, gli spazi della Casa degli Umiliati saranno aperti al pubblico per le visite gratuitamente dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Un'occasione da non perdere per grandi e piccini. Oltre alle consuete opere dei maestri monzesi dell'800 e del '900 nelle sale sarà possibile ammirare anche le due nuove esposizioni temporanee. Ovvero "Autodromo 100", con le immagini, i disegni e i documenti che ripercorrono la storia del circuito monzese. Arricchita anche da una sezione dedicata al Futurismo, movimento che al circuito monzese si lega per la sua matrice di pensiero legata alla velocità, al dinamismo e al rombo dei motori. E poi "Pasolini. Anima e corpo", realizzata per il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini e che raccoglie una selezione di scatti di Dino Pedrial che raccontano l’intima quotidianità del Pasolini scrittore e artista, tra le sue due case di Chia e Sabaudia.