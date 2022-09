Vasche di contenimento sicure: nessun pericoloso diossina

I sevesini possono stare tranquilli. Nessun rischio per le vasche di contenimento della diossina nel Bosco delle Querce. La conferma è arrivata nella serata di mercoledì 28 settembre, durante l'incontro pubblico al quale hanno partecipato nelle vesti di relatori anche l'assessore regionale Raffaele Cattaneo, i tecnici di ERSAF, il sindaco Alessia Borroni. Presente tra il pubblico anche il consigliere regionale Alessandro Corbetta (Lega).

“L’assessore Cattaneo - spiega Corbetta - ha ribadito, in maniera più approfondita e sulla base di rilevazioni e dati aggiornati, che non esiste alcuna pericolosità per i cittadini e che la gestione delle vasche è sotto controllo. Una conferma di quanto avevamo già affermato dopo le dimissioni dell’ex sindaco Allievi l’anno scorso.

“L’incontro - prosegue Corbetta - è servito a sgombrare il campo da ipotesi non veritiere e da falsi allarmi sulla possibilità di uscita di percolato dalle vasche, così come era stato paventato da esponenti della precedente giunta comunale. Immediatamente dopo le dimissioni di Allievi, ci siamo mossi per spiegare ai cittadini come non ci fossero problemi e tantomeno pericoli derivanti dalle vasche di contenimento. Rimane lo sconcerto nei confronti di chi ha utilizzato questa vicenda come pretesto per le proprie dimissioni e lo sconcerto misto a sdegno per il fatto che si è voluto allarmare la cittadinanza con lo scopo di coprire i veri motivi di una scelta che ancora oggi appare incomprensibile”.