I carabinieri di Meda tornano a casa: taglio del nastro nella rinnovata storica caserma

I carabinieri tornano a casa. A Meda si è tenuta la cerimonia ufficiale del taglio del nastro nella storica sede di via Luini, rinnovata e ristruttrata.

La storia della caserma di Meda

"La storia dell’Arma dei carabinieri nel comune di Meda va fatta risalire all’inizio degli anni Venti quando, in un periodo caratterizzato da forti tensioni interne, l’autorità politica ritenne necessario costituire un presidio fisso di carabinieri reali dedicati al territorio medese. Fino ad allora infatti il territorio del comune di Meda rientrava nella competenza dei carabinieri reali di stanza a Barlassina. La decisione dell’autorità politica era evidentemente causata dalla particolare importanza che il comune di Meda aveva acquisito sotto gli aspetti demografici, commerciali e industriali. Infatti, i risultati ufficiali del censimento commerciale del 1927, ponevano il comune di Meda al sesto posto fra i comuni più importanti della provincia per commercio e industria, specie nella fabbricazione di mobili destinati all’esportazione, rendendo impellente l’esigenza di realizzare una sede fissa dell’Arma" spiega una nota del comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza.

"Costituita inizialmente da cinque militari, la Stazione dei carabinieri reali di Meda ebbe i suoi uffici dapprima in una casa in affitto e poi, nel 1928, con lavori durati appena quattro mesi, in una sede di nuova realizzazione in viale Brianza. Negli anni Sessanta poi, in ragione dell’aumentata capacità organica del comando, si sentì la necessità di una sede più ampia da realizzare ex novo in un terreno acquistato dal comune in via Bernardino Luini. Nel 1964 il comune acquistò il terreno di proprietà di Brivio di Carpegna e affidò i lavori all’azienda edile Fratelli Piovesan di Meda. L’11 novembre del 1964 avvenne la posa della prima pietra e un anno dopo, alla fine del 1965, l’inaugurazione. Alle dipendenze della Compagnia di Desio, nel 1985 la Stazione carabinieri di Meda transita sotto la neoistituita Compagnia di Seregno mantenendo la competenza territoriale anche sui territori di Seveso e Barlassina, competenza mantenuta fino al 2013 quando fu devoluta al nuovo comando dell’Arma aperto Seveso".

Nel 2020, dopo quasi 60 anni dall’apertura, l’amministrazione comunale si impegnò a ristrutturare e adeguare la vetusta sede che ormai evidenziava i segni del tempo e, dopo circa tre anni di lavori, periodo in cui il comando è stato ripiegato temporaneamente nel palazzo municipale, lo scorso mese di maggio i carabinieri sono finalmente rientrati nella storica sede di via Luini, in un edificio rimasto intatto nella conformazione di base ma totalmente rinnovato dal punto di vista strutturale, impiantistico, energetico e di accessibilità alle persone portatrici di disabilità

Con un organico di 17 unità, rappresenta un presidio di sicurezza dello Stato sul territorio. Con orario di apertura 08.00-22.00 in ogni giorno dell’anno, pattugliamenti quotidiani giorno e notte, i carabinieri di Meda nel tempo sono diventati un punto di riferimento per l’ordine e la sicurezza pubblica locale. Innumerevoli anche le operazioni di servizio volte a reprimere i reati, tra cui molte che hanno suscitato l’attenzione dell’opinione pubblica locale e nazione.