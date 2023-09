Monza guarda sempre più alla mobilità sostenibile e a tal proposito sono iniziati ieri, 25 settembre, i lavori per la realizzazione di due nuove piste dedicate a pedoni e ciclisti.

Si tratta della ciclopedonale su via Aquileia e della ciclabile su via Lario, entrambe attese da tempo dai residenti e che saranno completate entro la fine dell’anno. La ciclopedonale su via Aquileia percorrerà il tratto compreso tra via Paisiello e via Borgazzi, sul lato dei civici pari. È lunga 300 metri e collega due tratti già realizzati in precedenza, continuando su via Montesanto per poi congiungersi con via Borgazzi e viale Campania. Sul marciapiede lo spazio per i pedoni sarà delimitato dalla segnaletica orizzontale.

Il progetto è cofinanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha stanziato a favore del comune di Monza oltre 437 mila euro per il potenziamento delle ciclovie urbane. Tra le quali appunto anche la pista di via Aquileia, per un importo di quasi 140 mila euro e per un quadro economico complessivo di 237.801,88 euro comprensivo dell’intervento già concluso in viale Elvezia.

La ciclabile di via Lario sarà invece nel tratto compreso tra da piazzale Virgilio sino all’intersezione con via Monte San Primo, in direzione di Muggiò. Si tratta di 600 metri di percorso bidirezionale sulla carreggiata stradale, con corsie delimitate da un cordolo di separazione. Il progetto in questo è cofinanziato da Regione Lombardia, che ha stanziato a favore del comune di Monza la somma di 245.mila euro finalizzata al potenziamento delle ciclovie urbane. La pista ciclopedonale di via Lario costerà d 198.894,56 più iva.

Atm inoltre informa che, a causa della presenza del cantiere, da oggi 26 settembre viene sospesa la fermata di via Aquileia dell’autobus Z201 fino al termine dei lavori.

"Queste nuove ciclabili - spiega l’assessore alla Mobilità Giada Turato - si inseriscono in un più ampio progetto di espansione della mobilità sostenibile, che come da obiettivi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile puntiamo a portare al 50% entro il 2030. Sono anche un importante passo avanti nell’ottica dei collegamenti intercomunali, vista la quantità di persone che quotidianamente hanno l’esigenza di spostarsi tra Monza e Comuni limitrofi come Muggiò e Brugherio".