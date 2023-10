Nuovi spazi al cimitero: cosa cambia a Monza per l'esumazione

Ci sono novità in arrivo per quel che concerne il problema della mancanza di spazi per la sepoltura nei cimiteri urbani.

Nel corso del 2024 nel cimitero di Monza verranno infatti liberate liberate le tombe con concessione scaduta di durata cinquantennale mentre in quello di San Fruttuoso, dove da tempo si attendono nuovi spazi, saranno liberati un campo tra quelli in ordine cronologico di saturazione ed alcune tombe e loculi con concessioni per almeno trent’anni ormai scadute.

A stabilirlo sono le nuove linee d’indirizzo per l’esumazione e l’estumulazione delle salme nei due cimiteri della città, approvate dalla giunta comunale.

Interventi necessari

La delibera della giunta muove dalla constatazione che da tempo risultano esauriti gli spazi di sepoltura doppi presso il cimitero urbano, la cui richiesta è piuttosto alta. E andrà a interessare anche il cimitero di San Fruttuoso, dove non vi è più disponibilità di campi con spazi di sepoltura ordinaria, loculi colombari e posti distinti.

In via Foscolo si è deciso di prediligere operazioni su tombe scadute di durata cinquantennale, in quanto ai sensi di regolamento i concessionari non potrebbero più chiedere rinnovi contrattuali. A san Fruttuoso, invece, in considerazione della totale indisponibilità di spazi di sepoltura ordinaria, l’invito della giunta è attivare procedure di esumazione di un campo comune, scegliendo tra quelli in ordine cronologico di saturazione, e contestualmente di liberare manufatti dati in concessione per una durata di almeno trent’anni e ormai scaduti.

Sulle tombe interessate dalle esumazioni verrà posizionato un avviso, così da segnalare l’intervento alle famiglie e definire, quando possibile, un eventuale rinnovo del posto.

Presto un nuovo Piano regolatore per i cimiteri

"Le operazioni - spiega l’assessore alla Legalità Ambrogio Moccia - sono necessarie per garantire nuovo spazio di sepoltura nei due cimiteri, e saranno svolte nel rispetto del regolamento comunale della polizia mortuaria. Le esumazioni seguiranno l’ordine cronologico di scadenza della concessione unitamente al criterio di necessità di liberazione degli spazi".

"Con quest’intervento - aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Lamperti - si darà una risposta alla richiesta di nuovi spazi nei cimiteri, garantendo un fondamentale servizio ai cittadini. I prossimi obiettivi saranno inoltre quelli di realizzare un nuovo campo di tombe doppie al cimitero urbano e approvare il nuovo Piano regolatore cimiteriale, che individuerà anche il campo per altre confessioni religiose e la sala del commiato".