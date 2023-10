A Monza arriverà un cimitero per le altre confessioni religiose

A Monza sorgerà presto un cimitero per i fedeli delle altre confessioni.

In concomitanza dell'aggiornamento delle linee guida per l'esumazione delle salme nei due cimiteri cittadini, infatti, l'amministrazione comunale ha fatto sapere che fra i suoi prossimi obiettivi c'è quello di approvare un nuovo Piano regolatore cimiteriale nel quale individuare anche un campo per i defunti appartenenti ad altre confessioni religiose. Ad oggi inesistente.

Un problema molto sentito dai fedeli delle altre religioni che vivono in città e in specialmodo da quelli della comunità musulmana locale. Che da tempo, e specialmente dopo i numerosi morti del periodo Covid (che nella maggior parte dei casi sono stati rimpatriati nel loro paese d'origine), vanno chiedendo in città uno spazio apposito dedicato ai morti di religione islamica. Così come già ne sono stati realizzati in altri comuni, come per esempio quello di Desio.

La decisione della giunta comunale è arrivata dopo che anche nei cimiteri urbani di Via Foscolo e San Fruttuoso è stata rilevata la carenza di spazi per le inumazioni. Che hanno portato l'amministrazione a scegliere di liberare tombe e loculi con concessione in scadenza. "Con quest’intervento - ha affermato a proposito l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Lamperti - si darà una risposta alla richiesta di nuovi spazi nei cimiteri, garantendo un fondamentale servizio ai cittadini. I prossimi obiettivi saranno inoltre quelli di realizzare un nuovo campo di tombe doppie al cimitero Urbano e approvare il nuovo Piano regolatore cimiteriale, che individuerà anche il campo per altre confessioni religiose e la sala del commiato".