Gli artisti che trasformano (gratis) l'ospedale brianzolo in un'opera d'arte

I muri bianchi che conducono ai reparti e agli ambulatori si trasformano e si colorano. Tele bianche 'contaminate' dalla creatività e dalla fantasia di artisti brianzoli che a titolo gratuito vogliono donare un sorriso e qualche minuto di spensieratezza a chi attraversa i corridoi dell'ospedale San Gerardo di Monza.

Un progetto originale quello che sta prendendo forma nel nosocomio di via Pergolesi dove l'associazione artistica StreetArtPiù (nata dalle menti vulcaniche di Felice Terrabuio e Roberto Spadea) ha dato vita al progetto OSG Art Gallery, Arte contemporanea a terapeutica. Un progetto che era nato alcuni anni fa e che oggi è diventato realtà. Rendere meno traumatico il percorso nei lunghi corridoi del pianterreno dell’ospedale monzese appendendo le opere d'arte di artisti che fanno parte del circuito di StreetArtPiù. Opere colorate, che seguono le varie sensibilità degli artisti, che catturano l'attenzione di chi attraversa i corridoi e che, anche se solo per pochi minuti, distolgono l'attenzione dal motivo per cui ci si trova in ospedale.

Nei giorni scorsi sono state installate le prime opere tra cui i camici azzurri di Roberto Spadea. L'artista monzese è molto sensibile al tema della sanità e in piena pandemia aveva realizzato e donato tre opere simili (camici colorati ma con il tricolore) al San Gerardo, all'ospedale di Vimercate e allo Spallanzani di Roma.

"Venerdì mattina mentre stavo sistemando le opere osservavo i volti di chi passava - racconta Spadea a MonzaToday -. Le persone erano incuriosite, si fermavano a guardare, qualcuno ci rivolgeva domande. Ecco, abbiamo raggiunto il nostro risultato: portare arte anche in un ambiente che abitualmente non lo accoglie, ma soprattutto donare un po' di serenità a chi le osserva. Ecco, fosse anche se per pochi minuti, ma i pazienti e gli accompagnatori che attraverseranno il lungo corridoio del San Gerardo guardando quelle opere non pensano al loro problema di salute".

Un progetto - realizzato a costi zero per il nosocomio cittadino e realizzato a titolo gratuito dagli artisti - che proseguirà per tutto l'anno con l'installazione (esclusivamente a muro) delle opere di diversi pittori e scultori. Un modo originale e simpatico per riempire di colore e di allegria uno spazio dove, purtroppo, si respirano sofferenza e malattia.