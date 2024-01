Massimo, il panettiere monzese che sforna i biscotti di San Gerardo (con una ricetta custodita da un secolo e mezzo)

Dal secolo scorso vengono fatti seguendo sempre le stessa antichissima ricetta. Che sembrerebbe ispirata ai "michitt" che gli abitanti di Olgiate Comasco, in pellegrinaggio a Monza per venerare le reliquie di San Gerardo, erano soliti portare con sé, far benedire e poi appendere fuori dalla porta di casa come buon auspicio.

Sono i buonissimi biscotti di San Gerardo, un dolce tutto monzese e che in città è sfornato solo e unicamente nel forno della panetteria "Santini" di via Lecco, a due passi dalla chiesa di San Gerardo al Corpo. A preparare l'impasto e a cuocerli è Massimo Santini, che segue la ricetta in mano alla sua famiglia da oltre 150 anni. Ad aprire il forno è stato infatti il nonno Alessandro, nel 1870, nel lato di via Lecco esattamente opposto rispetto a quello dove si trova oggi e dove agli inizi del '900 sono iniziati i lavori per il prestigioso complesso di Villa Orsola. "Io a mia volta l'ho ereditato da mio padre, insieme al ricettario che contiene anche la ricetta per preparare i biscotti di San Gerardo".

Nell'impasto pochi e semplici ingredienti: il burro e la farina di grano tenero, lo zucchero e il latte parzialmente scremato. "Non ci sono le uova - ha precisato Massimo - Ed è proprio questo il segreto che permette ai biscotti di mantenersi freschi anche dopo due mesi. Trascorso quel periodo non vanno però buttati. Diventano anzi perfetti per sostituire i savoiardi nella preparazione del tiramisù o della zuppa inglese. Anche perché fra i miei clienti sono ancora molti quelli che, oltre che per inzupparli nel caffè o nel latte, li accompagnano a un buon bicchierino di vin santo". Il risultato della preparazione in effetti è davvero gustoso: delle deliziose lingue di pastafrolla che si sciolgono nel palato, mai troppo dolci e per nulla stucchevoli, e con un particolare aspetto "corrugato" in superficie che ne assicura la giusta croccantezza.

Per tradizione, i biscotti del forno "Santini" sono i grandi protagonisti della festa di San Gerardo. "Il 6 giugno li portiamo in chiesa per l'offertorio e poi il parroco è solito regalarli agli altri sacerdoti che partecipano alla funzione e alle autorità civili e militari presenti. E non potrebbe essere diversamente, giacché il forno confina con il campanile della chiesa e il coinvolgimento della mia famiglia nella festa del santo è stato praticamente obbligato".

Un prodotto esclusivissimo, dunque, targato Monza. Una vera eccellenza che, nonostante il passare degli anni rimane richiestissimo da tutti i clienti. "Il mercato è molto cambiato e anche i gusti dei clienti - ha concluso Massimo - Ma i biscotti di San Gerardo continuano a essere il nostro prodotto più apprezzato e acquistato. Dalle nonne ai nipotini. Non solo durante la festa di San Gerardo ma durante tutto l'anno".

Un'eccellenza gastronomica, insomma, che sembra davvero non sentire il peso degli anni che passano. E che ha pure permesso alla famiglia, che allora lavorava nel forno al completo (c'erano la sorella e pure la mamma di Massimo), di ricevere un encomio dall'allora Papa Giovanni Paolo II. Che dopo aver assaggiato i biscotti tramite un gruppo di fedeli volato a Roma, ha inviato una missiva di ringraziamento, con tanto di lode alla bontà dei biscotti monzesi, che Massimo ancora oggi conserva accanto al forno.