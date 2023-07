Parcheggi e navette, come arrivare al concerto di Bruce Springsteen a Monza

Parcheggi, navette e piano della mobilità. E' tutto pronto per l'attesissimo concerto monzese di Bruce Springsteen. Monza Mobilità, in collaborazione con il comune e l'organizzatore Barley Arts, ha infatti predisposto il piano della mobilità per lo spettacolo del Boss che si terrà il prossimo 25 luglio all’Autodromo, nell’area del prato della Gerascia. Il documento prepara la città alla gestione dei 70mila spettatori attesi in città ed è stato condiviso con tutti i soggetti coinvolti nella macchina organizzativa del grande evento e concordato anche con i Comuni di Vedano, Biassono, Villasanta e Lissone.

Il concerto

Quello di Monza è il terzo concerto italiano del 2023 di Bruce Springsteen and The E Street Band, dopo quelli di Ferrara e Roma dello scorso maggio. Nell’attesa dell’apertura dell’area concerto, a partire dalle 8 del mattino del 25 luglio, i fan potranno prendere posto in due distinte aree comfort - una situata vicino all’ingresso per il settore Pit A in zona P1, l’altra presso l’ingresso di tutti i Pit in area Mirabello - con punti di ristoro, toilette e servizi che renderanno più piacevole la sosta. L’apertura dell’area concerto vera e propria è prevista per le 14 del 25 luglio, e prima di Bruce Springsteen and The E Street Band - il cui show avrà inizio alle 19:30 - saliranno sul palco The Teskey Brothers (h. 16:30) e Tash Sultana (h. 17:45).

I biglietti del concerto, esauriti da tempo, sono nominali all’utilizzatore: l’accesso è consentito quindi solo se il biglietto riporta il nome di chi effettivamente assiste allo spettacolo; il personale di sicurezza richiederà un documento d’identità per effettuare il controllo. È possibile un solo cambio nominativo per biglietto, da effettuarsi sul sito della stessa biglietteria che l’ha emesso fino alle 16 del 24 luglio (Vivaticket e Ticketmaster) e fino alle 10 del 25 luglio (Ticketone). Per avere tutte le informazioni riguardanti il concerto è possibile scaricare gratuitamente sul proprio smartphone l’app Barley Arts X Bruce, disponibile su App Store e Play Store e su 12 store internazionali nella lingua della propria nazione.

I parcheggi per il concerto di bruce Springsteen

Sono circa 10mila i parcheggi disponibili per chi raggiungerà Monza in auto: 300 nel parcheggio "platino" istituito in Via Grandi a Vedano, 3000 nel ‘verde’ di via Parco e Madonna delle Nevi a Biassono, che prevede anche 35 posti per i camper; 1000 posti nel parcheggio ‘gold’ interno al Parco; 2200 in quello ‘viola’, coperto, suddiviso tra il parcheggio “CAM” in via Martiri delle Foibe e il Centro Rondò dei Pini; circa 850 in quello ‘marrone’ a Biassono e Vedano cui si aggiungono 100 posti per bus; 1350 in quello ‘blu’ in Viale Stucchi, oltre 500 nel parcheggio ‘arancione’ suddiviso tra l’area scoperta dell’Ospedale e il parcheggio coperto dell’Iper Maestoso (che ospita anche le moto).

Le navette

Il servizio navetta è garantito per collegare i parcheggi blu e per collegare la stazione ferroviaria attraverso la linea nera. Il ticket per la navetta nera, si può acquistare anche con biglietto integrato sul sito Trenord, oltre che sul portale di Monza Mobilità. Info, prenotazioni, costi e orari. E’ importante lo sforzo per offrire la possibilità di prenotare e acquistare prima parcheggi e navette online, garantendo il massimo confort e la migliore esperienza di viaggio. Tutte le info, gli orari e i costi sono consultabili online su www.monzamobilita.it, sull’app Barley Arts X Bruce, su www.barleyarts.com dove sono riportati anche gli itinerari consigliati per raggiungere le aree di parcheggio, ben riconoscibili anche grazie alla cartellonistica che verrà installata nei prossimi giorni.

E’ in fase di approntamento il piano dei collegamenti ferroviari: le prenotazioni per i treni speciali saranno disponibili a partire dai prossimi giorni.