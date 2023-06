Tra un mese il concerto di Bruce Springsteen: conto alla rovescia per il grande evento

Manca esattamente un mese: il 25 luglio Monza ospiterà il grande evento musicale. Bruce Springsteen in tournée internazionale farà tappa anche in Italia e dopo le esibizioni di Ferrara e di Roma salirà anche sul prestigioso palcoscenico monzese. Location il Parco, il pratone della Gerascia. Il Parco verrà invaso da 70mila fan. La macchina organizzativa ormai si è messa in moto da molti mesi. I biglietti sono andati esauriti in pochissimo tempo: a maggio 2022 l’annuncio del concerto ed è subito iniziata la caccia ad un posto per assistere al grande evento.

La macchina organizzativa

Procede la macchina organizzativa dove accanto alla sicurezza ci sono anche gli aspetti (altrettanto importanti) della gestione della viabilità e della raccolta dei rifiuti. Tanto che, proprio per quanto riguarda il servizio di igiene pubblica e della viabilità a maggio l’assessore Giada Turato si era recata a Ferrara invitata dall’amministrazione locale proprio per vedere sul campo (insieme a una delegazione della polizia locale, della protezione civile e di alcuni tecnici comunali) le azioni intraprese dalla locale amministrazione per la gestione della raccolta dei rifiuti e la gestione del traffico.

A febbraio si era svolto un primo tavolo di incontro, confronto e organizzazione. Convocato dal sindaco Paolo Pilotto, presidente del consorzio Villa Reale e Parco di Monza, che aveva convocato i vertici di SIAS, i rappresentanti di Barley Arts che hanno in gestione gli aspetti organizzativi dell’evento, il consorzio Villa Reale e Parco e i tutti i settori tecnici del comune coinvolti, oltre alla protezione civile comunale. All’ordine del giorno la verifica dello stato di avanzamento dell’iter progettuale e di tutte le pratiche amministrative necessarie all’organizzazione del grande evento, anche in vista della riunione convocata dalla prefettura di Monza e Brianza nei primi giorni di marzo e relativa all’ordine e alla sicurezza pubblica. Molte delle questioni affrontate saranno in seguito oggetto di provvedimenti autorizzativi da parte del comune, del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, nonchè del Parco della Valle del Lambro e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. “In vista di questo appuntamento molto atteso dagli appassionati della musica, abbiamo lavorato in un contesto proficuo e collaborativo, prestando particolare attenzione sia agli aspetti organizzativi e dell’accoglienza sia a quelli relativi alla tutela ambientale”, aveva spiegato il sindaco Paolo Pilotto.

Gli orari del concerto di Monza

Il concerto a Monza è in programma per martedì 25 luglio 2023 all'interno del Prato della Gerascia nell'area dell'Autodromo. Lo stesso fazzoletto verde che aveva ospitato anche Ligabue anni fa. L'inizio dei live è previsto per le 16:30 con l'esibizione dei The Teskey Brothers. Alle 17:45 sarà la volta di Tash Sultana e il Boss, da programma, arriverà invece sul palco alle 19:30. "Ogni eventuale variazione sarà tempestivamente comunicata sui canali ufficiali" specificano dall'agenzia.

Le aree dei tre live sono state strutturate in diversi settori, tutti a posto unico in piedi e nel rispetto delle normative attualmente in vigore per il pubblico spettacolo, ciascuno dotato di punti ristoro e servizi igienici dedicati. Saranno presenti inoltre delle aree dedicate alle persone con disabilità, aree per le famiglie e zone per il relax. Le regole di accesso e controllo all’area concerti rispetteranno le normative in vigore al momento dello svolgimento degli spettacoli.

I treni speciali

Frecciarossa, treno ufficiale del tour, mette a disposizione del pubblico dei treni dedicati che offrono l’opportunità di tornare a casa subito dopo il concerto. I treni dedicati sono acquistabili presso tutti i canali di vendita Trenitalia.

Come fare il cambio nominativo

Come da normativa vigente, i biglietti del concerto sono nominali all’utilizzatore. L’accesso al concerto è consentito solo se il biglietto riporta il nome di chi effettivamente accede al concerto; il personale di sicurezza richiederà un documento d’identità per effettuare il controllo. È possibile un solo cambio nominativo per biglietto, da effettuarsi sul sito della stessa biglietteria che l’ha emesso: Biglietti emessi da Ticketone. Biglietti emessi da Vivaticket. Biglietti emessi da Ticketmaster. Termini del cambio nominativo: Monza: dal 25 giugno alle 16 del 24 luglio su Ticketmaster e Vivaticket, alle 10 del 25 luglio (Ticketone)

In caso non si potesse più partecipare al concerto, è possibile usufruire della piattaforma di rivendita fan to fan dei singoli circuiti di vendita autorizzati Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Un biglietto può essere rivenduto unicamente sul sito dello stesso circuito di vendita che l’ha emesso. Come sempre, è fortemente al pubblico di rivolgersi ai circuiti di Secondary Ticketing