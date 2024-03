Pedemontana Tratta D breve: le ultime novità (anche in tema di tutela del territorio)

Un incontro pubblico per parlare di Pedemontana e delle ultime novità in tema di Tratta D breve. Se ne parlerà martedì 26 marzo alle 20.30 ad Ornago (in municipio).

L’amministrazione ha organizzato un incontro pubblico proprio per conoscere gli ultimi aggiornamenti, come l’autostrada impatterà sul territorio, oltre agli interventi che il comune intende attuare. Una riunione alla quale prenderanno parte, oltre al sindaco di Ornago Daniele Siccardi, anche gli altri primi cittadini dei comuni del Vimercatese coinvolti dal progetto (Vimercate, Bellusco, Sulbiate, Mezzago Cornate D’Adda, Bernareggio, Aicurzio).

Al tavolo dei relatori interverranno Manuela Meloni (Comitato Derma ecomostro D breve), Brando Benifei (europarlamentare, capodelegazione Pd), Maria Angela Danzì (europarlamentare, Movimento 5 Stelle), Eleonora Evi (parlamentare, Alleanza Verdi e Sinistra), Caterina Avanza (consigliere politico parlamento europeo, Azione), Paola Santeramo (direttore CIA Lombardia), Michela Palestra (consigliera regionale, Patto Civico), Silvano Brambilla (presidente Parco P.A.N.E), Alfonso Scarano (vicepresidente Cerste) e Sonia Rosa (associazione Donne in campo).