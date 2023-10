L'autostrada "intelligente" che sbarca anche alla Milano Digital Week

Pedemontana sbarca alla Milano Digital Week. La Società è partner dell’edizione 2023 della manifestazione, il cui tema è “Lo sviluppo dei limiti”, per sottolineare il ruolo centrale di Milano e della Lombardia nella trasformazione digitale e ribadire lo stretto legame con gli aspetti umani e collettivi, che ne rappresentano un limite.

La grande autostrada taglierà anche il territorio brianzolo ed entro la fine dell’anno partiranno i cantieri di bonifica nell’area di Meda e Seveso. Poi nel 2024 l’avvio dei lavori. “Abbiamo scelto di supportare la Milano Digital Week - dichiara Luigi Roth, presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda – perché siamo fortemente convinti che le autostrade non sono solo ferro e cemento, così come le relazioni tra aziende, politica e territori non sono la contrapposizione di interessi distinti. La pedemontana lombarda è un bene comune e, in quanto tale, non appartiene a una sola parte, a una sola ragione, ma è ‘comune’ proprio perché è la somma di interessi condivisi e la sottrazione di interessi individuali. Il progetto, che è ripartito e procede spedito, costituisce una realtà quotidiana per migliaia di viaggiatori, ma è anche, e soprattutto, un obiettivo del sistema di mobilità regionale, all’interno di un territorio ad alta potenzialità, trainante per l’economia nazionale. Il nostro fine è realizzare un’opera che tenti di unire tutti questi aspetti, umani, tecnici e tecnologici, in un’infrastruttura moderna e ‘intelligente’, oltre che sostenibile”.

Venerdì 6 ottobre alle 10.30 si terrà a Milano all’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, palazzo Clerici) l’evento “Relazioni con la comunità come “software” delle trasformazioni del territorio”,per sottolineare la centralità delle relazioni. Relazioni istituzionali, ma anche quelle con le comunità e il territorio, con le componenti produttive, accademiche, e con tutti gli attori che, a livelli diversi, si connettono con la realizzazione di una grande infrastruttura. “La Società ritiene fondamentale instaurare relazioni fondate sull’ascolto – si legge nella nota ufficiale - come presa in carico delle istanze di tutti per migliorare il progetto e l’approccio, e come spinta a sviluppare altre interconnessioni, come sistemi di produzione di energia, luoghi di mobilità differente, iniziative legate a sostenibilità e cultura, per integrare il sistema”. All’incontro parteciperanno Marco Osnato, presidente Commissione Finanze della Camera dei Deputati; Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia; Cristiano Re, amministratore delegato Feem Servizi Srl; Luigi Roth, presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda; Sabato Fusco, direttore generale di Autostrada Pedemontana Lombarda e lo scrittore Marco Balzano.