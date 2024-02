"Pedemontana: i giochi non sono ancora fatti e noi continuiamo a dire no alla maxi autostrada"

I Comitati non si arrendono e continuano la battaglia contro Pedemontana, la maxi autostrada che attraverserà la Brianza. Questa la risposta alla nostra intervista (qui il link) ai vertici di Pedemontana in merito agli aggiornamenti sugli espropri e sulle attività per le bonifiche dagli ordigini bellici e dai terreni con la diossina .

"Tanto rumore per nulla - si legge nella nota stampa firmata dal Coordinamento No Pedemontana, Comitato difesa del territorio, Comitato Ferma Ecomostro D Breve, Circolo Gaia Legambinete Usmate Velate, Legambiente Desio -. Per la verità sul terreno, si sono viste un paio di trivelle impegnate in sondaggi non particolarmente essenziali. Poco, troppo poco per dichiarare in modo trionfalistico che sono iniziati il lavori di Pedemontana. Da tempo i vertici della Società hanno adottato una strategia comunicativa tesa a fare credere alle cittadine e cittadini che ormai ci siamo, i cantieri partono, i giochi sono fatti. E siamo così arrivati più o meno al decimo o undicesimo inizio dei lavori....Ma la realtà è un po' diversa: nessun cantiere è aperto, i finanziamenti europei sono tutt'altro che scontati e l'attività dei comitati prosegue. Non ci faremo scoraggiare da questa propaganda. Il futuro non è ancora scritto".

Intanto il 16 febbraio, alle 21, a Lissone al centro civico di Santa Margherita (via San Domenico Savio) ci sarà un incontro pubblico proprio sul tema di Pedemontana.