Il comune della Brianza dove si aspetta il pullman ammirando le opere d'arte

A Caponago l’attesa dei pullman è meno noiosa perché, nel frattempo, si possono ammirare opere d’arte. Nel piccolo comune del Vimercatese le pensiline dove aspettare gli autobus sono delle vere e proprie (piccole) opere d’arte. Il progetto "Pensiline d'artista" era nato circa un anno fa ed era stato voluto fortemente dall’amministrazione comunale di Caponago. L’obiettivo – adesso concluso con questa ultima pensilina – era quello di riqualificare le 5 postazioni di attesa dei pullman trasformandole in opere d’arte ispirate comunque alla vita del paese.

L’ultimo intervento alle pensilina di via Vittorio Emanuele e via Silvio Pellico dove sono state riprodotte le foto dei carri allegorici (anni ’50) che vengono realizzati a Caponago, e quella del Palio di Avucat. "La bellezza e l’arte salvano il mondo – ha scritto la sindaca Monica Buzzini sul suo profilo Facebook -. Dopo aver inaugurato con arte figurata con lo skyline di Caponago in Via Silvio Pellico, il baco da seta e la Mongolfiera in Via Simonetta, oggi chiudiamo con le ultime due e l'arte fotografica. Via Vittorio Emanuele con la foto dei carri allegorici anni 50 con il suo fondatore Giancarlo Colnago che è anche il promotere del Palio di Avucat alla quale abbiamo dedicato l'ultima pensilina in via Silvio Pellico. Grazie a Industria Scenica, Spazio MIX Caponago e Capogiro Caponago, senxa dimenticare i professionisti che le hanno realizzate. Progetto ‘Pensiline d'artista’...fatto”.