Cani e gatti in ufficio, la multinazionale che in Brianza ha creato una pet room

Cani e gatti a lavoro, in ufficio, insieme ai padroni. In Brianza si può. QVC Italia, leader mondiale nel video commerce attraverso i canali TV, con sede a Brugherio, ha aperto una pet room per i propri dipendenti. E qui, chi lo desidera, può lavorare con il proprio gatto o il proprio cane accanto alla scrivania. La multinazionale che ha scelto la Brianza per aprire la sua sede italiana ha recentemente ricevuto anche la Certificazione Top Employers 2023 per Inclusività e flessibilità per il coinvolgimento e il benessere del team. E nel 2022, dopo la riorganizzazione degli spazi e degli ambienti di lavoro in seguito alla pandemia, ha inaugurato l’ufficio aperto anche agli amici a quattro zampe.

“Si tratta di uno spazio di 14 mq che offre la possibilità per i team member di portare il proprio animale domestico in ufficio lavorando con lui in una stanza dedicata e attrezzata con scrivania, angolo per il pet e dotazione di traversine” spiega un manager QVC Italia. Per valutare l’interesse per il servizio l’azienda ha effettuato un sondaggio interno che ha visto coinvolti tutti i team member. La pet room può essere utilizzata da tutti i team member che hanno un animale domestico (cani di piccola/media taglia e gatti) e che desiderano portarlo nello spazio lavorativo. C’è un tool dedicato per la prenotazione che prevede anche di informare il proprio manager e la reception.

“Attraverso la prenotazione si può usufruire per la giornata lavorativa della di questo spazio insieme al proprio animale domestico. Inoltre, Il team member può ricevere nella pet room 1 o 2 persone” spiegano da QVC Italia. Gli animali non hanno però accesso alle parti comuni dell’azienda ma “è sicuramente un supporto per coloro che non hanno nessuno a cui affidare il proprio pet e hanno il desiderio di stare in sua compagnia anche sul lavoro, o semplicemente perché il proprio pet è temporaneamente bisognoso di cure mediche o di attenzioni specifiche”. E nella pet room accanto alla sua padrona spesso al lavoro c’è anche Yuki, una bassottina di sette mesi.

“La mia Yuki è una cucciolotta di 7 mesi, quando io e mio marito abbiamo deciso di prenderla con noi, tra i tanti ragionamenti e le decisioni da analizzare, ha giocato un ruolo importante sapere che c’era la possibilità di poterla portare con me in azienda. Per noi è stato decisamente un grosso vantaggio soprattutto per i primi mesi, periodo in cui i cuccioli hanno bisogno di essere seguiti e non si possono lasciare soli troppo a lungo” racconta la padrona e dipendente di QVC Italia (Ndr, il nome non è stato volutamente indicato).

“Fin da subito, Yuki si è ambientata molto bene grazie anche al fatto che lo spazio è a misura di pet , infatti è dotata di una serie di cose utili e pensate per gli amici pelosi come per esempio le traversine che per una cucciola sono indispensabili. Il fatto poi che io possa ricevere colleghi nella pet room, è un’ottima opportunità per Yuki per ricevere davvero tante coccole”.

Non solo animali: una child room e l’ufficio “salotto”

QVC Italia proprio come riconoscimento del valore dell’importanza del benessere del proprio team ha ricevuto anche quest’anno la Certificazione Top Employers 2023. Attestazione della validità di un modello aziendale virtuoso che ha destinato spazi anche per la Parents & Child Room, una stanza che dà la possibilità a tutti i team member di andare in ufficio accompagnati da bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 10 anni.

“E’ dotata di forno fasciatoio, microonde, frigorifero, lettino con paravento, seggioline, tavolino, una lavagna e tanti giochi” spiegano da Qvc. “Altro spazio multiuso è la Collaboration area, super colorato, un incrocio tra un bar un salotto e un ufficio. Divani gialli, salottini insonorizzati, isole con postazioni classiche da lavoro, tavolini da bar con sgabelli, macchina del caffè ed erogatore d’acqua. E poi abbiamo uno spazio relax pieno di divani in penombra e silenzio per permettere agli operatori del contact center di rilassarsi”.