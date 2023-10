A Monza arriva il Photofestival, tutta la città diventa "museo": esposizioni anche nei negozi

Due esposizioni e una mostra diffusa per portare la fotografia e l'arte in tutta la città. Photofestival, la più importante e ricca rassegna milanese di fotografia d’autore promossa e organizzata da AIF - Associazione Italiana Foto & Digital Imaging, torna per il quarto anno consecutivo a Monza. La diciottesima edizione della manifestazione, dal titolo “Aprirsi al mondo. La fotografia come impegno civile”, in corso fino al 31 ottobre 2023 con 142 mostre diffuse in 100 spazi espositivi pubblici e privati della Città metropolitana di Milano e di alcune località lombarde, sbarca nel capoluogo brianzolo con due esposizioni fotografiche e un’iniziativa diffusa in programma dal 14 ottobre al 5 novembre, grazie alla collaborazione con gli Assessorati alla Cultura e al Commercio del Comune di Monza e con Confcommercio - Associazione Territoriale di Monza.

“La fotografia negli ultimi anni è diventata un modo di esprimersi che, grazie agli smartphone, ha coinvolto tutti suscitando un interesse nuovo e consentendo una comunicazione di sorprendente rapidità. Diverso è il discorso che riguarda la fotografia d’autore che trova la sua giusta collocazione in gallerie e spazi espositivi sempre più visitati dagli appassionati ma che oggi non possono essere considerati come unici strumenti di fruizione. Aderendo al suo spirito originario profondamente democratico, infatti, la fotografia sa anche uscire dai suoi abituali confini per proporsi in luoghi non istituzionali e con modalità di confronto particolarmente innovative. È il caso delle mostre in cartolina che sanno sposare la qualità delle immagini con l’immediatezza della fruizione rivolgendosi a un pubblico che forse non è mai entrato in una galleria ma che saprà apprezzare il fascino che sempre la fotografia sa suscitare. Le piccole dimensioni della mostra non suscitano solo curiosità ma spingono anche l’osservatore ad avvicinarsi per scoprire nelle composizioni, nei dettagli, nei soggetti ripresi tutte le declinazioni del bello.” - Roberto Mutti, direttore artistico di Photofestival.

“Portare il Festival tra le vie della città, nel cuore commerciale e delle relazioni, significa allargare il pubblico e puntare sull’attrattività di Monza come luogo vivace e accogliente, capace di creare sinergie proficue tra i suoi mondi”, aggiunge l’Assessore al Commercio, Attività produttive e Marketing territoriale Carlo Abbà.

Il Photofestival a Monza prevede una mostra collettiva, un allestimento diffuso nei negozi e l'esposizione Simone Bolandrini Morale Surreale.

Le mostre

“Il Diaframma 1967-1996: una storia italiana” a cura di Fondazione 3M dal 14 ottobre al 5 novembre 2023 - Sala Espositiva Binario 7 Via Filippo Turati 8, Monza martedì-venerdì 15-18; sabato-domenica 10-12/15-18 Ingresso libero

Una grande collettiva - 50 fotografie di 35 autori originali vintage e modern print in bianconero e a colori realizzate fra la fine dell’Ottocento e il 2005 - che propone la storia de Il Diaframma, la prima galleria europea totalmente dedicata alla fotografia inaugurata Il 13 aprile 1967 a Milano in via Brera 10, a due passi dalla famosa pinacoteca. Nata dalla volontà e dalla passione di Lanfranco Colombo – manager che lavora nel settore siderurgico ma dedica tutte le energie residue alla fotografia – la galleria diviene presto un luogo speciale dove si incontrano autori, giornalisti, critici, appassionati. Nei suoi trent’anni di storia, Il Diaframma ha rappresentato un punto di riferimento importante per la crescita della cultura fotografica italiana: su quelle pareti hanno esordito autori che poi si sono affermati a livello internazionale, in quegli spazi è stato possibile vedere immagini di fotografi notissimi o sconosciuti che si misuravano con il classico reportage e la ricerca di nuovi linguaggi, indagando nei più diversi generi, ma sempre lasciando immutata la qualità delle proposte. La storia di una galleria che ha al suo attivo più di trecento mostre, ha organizzato rassegne ed esposizioni in Italia e nel mondo, ha pubblicato libri e riviste, ha promosso iniziative non può essere facilmente riassunta. Questa mostra intende rendere omaggio all’attività di Lanfranco Colombo attraverso le opere di alcuni fra i moltissimi fotografi che da lui hanno esposto in un panorama che accosta generi e stili diversi, autori già famosi come Berengo Gardin e Davide Mosconi e altri ancora emergenti come Gabriele Basilico, in una voluta eterogeneità che ha permesso a un pubblico molto vasto di avvicinarsi alla fotografia. Le opere della mostra appartengono a Fondazione 3M - ETS, istituzione culturale permanente di ricerca e formazione e proprietaria di uno storico Archivio fotografico di oltre 110 mila immagini.

"In questo ottobre monzese ricco di iniziative culturali, il Photofestival rappresenta appuntamento particolarmente significativo, non solo per la prestigiosità della manifestazione e la qualità delle opere che rende ogni anno fruibili a un pubblico vasto, ma per la rete di collaborazioni che in questi mesi, insieme ad AIF,abbiamo saputo costruire in città – ha detto l’Assessora alla Cultura Arianna Bettin - Perseguendo un indirizzo condiviso con La Danza Immobile, con l'edizione del Photofestival di quest'anno andremo a confermare la visione del Binario 7 quale sede espositiva d'elezione per le differenti forme dell'arte contemporanea, inclusa la fotografia. Si approfondisce la sinergia con il Cinema Capitol, che in questi anni - invero non facili per il settore - sta svolgendo un notevole lavoro di cucitura con il tessuto cittadino per riaffermare il valore delle sale di proiezione quali luoghi di vivace scambio culturale e di aggregazione. Molto importante è infine il coinvolgimento di Confcommercio, che ha risposto con entusiasmo alla proposta di collaborazione e si è sin da subito proposta come interlocutrice propositiva, alleata nel promuovere la cultura presso la cittadinanza. E' un esempio di come, facendo rete, si possa moltiplicare la potenza di iniziative culturali di alta qualità come il Photofestival".

“Cartoline d’autore.. mostra in città”

Nelle stesse date dell’esposizione al Binario 7 la mostra “Il Diaframma 1967-1996” viene declinata e proposta in formato cartolina presso alcuni negozi* del centro storico di Monza attraverso l’iniziativa “Cartoline d’autore.. mostra in città” realizzata in collaborazione con Confcommercio - Associazione Territoriale di Monza. La “mostra in cartolina”, progetto ideato e prodotto da photoSHOWall, main partner di Photofestival, rappresenta una nuova modalità di fruizione dei contenuti, uno strumento espositivo che consente di proporre la fotografia negli spazi urbani più trasversali e a un ampio pubblico. Esercizi aderenti: Andros, La Boutique dei Sapori, Cereda Calzature, Colombo Giorgio ed Ercole, La Cucina di Nadia, Dori, L’Estragon, Le Menegatto, Marchesi stampe, Meroni Profumeria, Ottica Riga, Parma Monza, Pini Geremia, Saint, Tau Beta - il multi verso del fumetto, Vagante Lab and Factory, Virginia e Co. Libreria di idee.

“Siamo molto soddisfatti - sottolinea il Presidente di Confcommercio Monza Domenico Riga – “che quest’anno la più importante rassegna milanese di fotografia d’autore che celebra il suo 18esimo anno di attività ha voluto estendersi anche in Brianza per dare maggior risalto e connettere gli operatori, fotografi e appassionati del mondo della fotografia anche ai consumatori della nostra città di Monza. In grazie ai nostri numerosi commercianti che con lo spirito di apertura e curiosità hanno messo a disposizione i propri negozi per farli diventare dei luoghi culturali dove esporre le foto dei vari artisti”.

Simone Bolandrini Morale Surreale

14 ottobre - 5 novembre 2023, Capitol Anteo spazioCinema Via Pennati 10, Monza lunedì-domenica 15-22

Capitol Anteo spazioCinema accoglie la personale di Simone Bolandrini, un percorso a metà tra fotografia e manipolazione digitale che permette di vedere altri mondi accedendo però sempre a una morale, a una lezione o a una riflessione che varia al variare dello sguardo di chi osserva, stimolato dalla straordinarietà delle situazioni rappresentate. Bolandrini sovrappone più fotografie che insieme creano un'esperienza visiva unica. Lo stile surrealista delle immagini dà vita a situazioni apparentemente impossibili che mantengono comunque una sensazione di realtà, come se l’autore avesse immortalato la scena dal vivo. “Per Anteo è molto importante stringere nuove collaborazioni con le comunità del territorio e, dalla nostra fondazione nel 1979, nutriamo la ferma convinzione che una simile cooperazione sia necessaria affinché la popolazione locale si avvicini alla sala, avvertendola non solo come un luogo di svago e intrattenimento, bensì come un luogo di incontro, condivisione e approfondimento culturale.In questo senso, siamo molto contenti di essere tra i luoghi ospitanti la rassegna diffusa Photofestival 2023 sia con Anteo Palazzo del Cinema, a Milano, che con Capitol Anteo spazioCinema, a Monza. In particolare, aprire le porte del Capitol alla manifestazione, accogliendo le opere di Simone Bolandrini, significa aprirsi a più forme di espressione artistica, accostando la potenza delle immagini in movimento a quella della fotografia e portando gli spettatori che frequentano gli spazi del Capitol”.

Il programma completo di Photofestival 18th con il calendario delle mostre e degli eventi è disponibile online sul sito milanophotofestival.it. Le mostre di Photofestival sono visitabili in virtuale su virtualphotofestival.com