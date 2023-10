Un concerto per ricordare Pia, prof e assessore che ha insegnato ad amare lo sport

Un concerto nel suo nome e una raccolta fondi per aiutare una famiglia messa in ginocchio dall’alluvione che a maggio ha colpito l’Emilia Romagna. Dopo anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria torna l’evento “Ricordando Pia”, spettacolo musicale benefico organizzato dall’associazione Medicuore e patrocinato dal comune di Monza nel ricordo di Pia Grande, indimenticabile insegnante di educazione fisica e assessore durante la Giunta Faglia, prematuramente scomparsa nel 2004. L’appuntamento è per il 25 ottobre alle 20.30 al teatro Binario 7 di Monza con lo spettacolo “Saule” un concerto con violino e con voce narrante diretto da Charly Cartisano. Ospite della serata il giovane pianista Dorian Vein.

Quei giovani nei quali Pia Grande credeva molto. Instancabile insegnante, ideatrice di tanti progetti sportivi, certa che avvicinare i ragazzi allo sport li avrebbe aiutati a diventare adulti migliori. Uno sport che per la prof. Pia Grande doveva essere accessibile a tutti, negli impianti sportivi pubblici, all’aria aperta, nelle scuole. Uno sport come mezzo di aggregazione, amicizia, condivisione, crescita e uguaglianza. Tanto che il comune di Monza ha intitolato a Pia Grande il centro natatorio di via Murri. Un progetto e un’idea di sport che l’associazione Medicuore da sempre ha abbracciato e che per questo motivo da quel 2004 ha voluto ricordare l’amica Pia, che come loro tanto credeva nelle nuove generazioni. Perché, come ricorda il dottor Alberto Penati presidente di Medicuore “Nel sorriso di un bambino vive la speranza del mondo ed il sorriso dei nostri bambini è il segreto dell’entusiasmo che ci anima. Basta poco per migliorare la qualità della loro vita…e della nostra!”. I biglietti del concerto sono già in vendita. Per le prenotazioni telefonare al 340.5263764.